Rayakan 17 Tahun Album Favorit, Mariah Carey Berendam Pakai Gaun Mewah

Mariah Carey merayakan ulang tahun ke-17 album favoritnya, The Emancipation of Mimi, pada Kamis, 14 April 2022 (Instagram/@mariahcarey)

TEMPO.CO, Jakarta - Mariah Carey punya cara yang unik untuk merayakan ulang tahun ke-17 album favoritnya, The Emancipation of Mimi. Penyanyi berusia 53 tahun itu berendam di kolam renang mengenakan gaun payet mewah sambil minum segelas wine.

Dia menunjukkan perayaan itu dalam Instagram Live, Kamis, 14 April 2022.

“Pertama-tama, apakah kamu menyukai pakaian ini? Saya tidak akan memberitahumu siapa yang membuatnya, tetapi kamu menyukainya," kata Carey selama siaran langsungnya.

Perayaan sweet seventeen album ini dirasa perlu dirayakan karena memuat beberapa lagu hits, antara lain "We Belong Together" dan "It's Like That."

Gaun yang dipenuhi payet itu merupakan keluaran Tom Ford. Versi ungunya dihargai sekutar US$5.000 atau sekitar Rp72 juta.

Selama video berdurasi 20 menit, dia membahas album, menyesap koktail dan tentu saja memastikan krunya tidak merekam dari sisi buruknya.

Para penonton live itu sangat terkesan dengan pakaian Carey. Produser The Emancipation of Mimi, Bryan-Michael Cox, menulis, "It's a splash!" dan seorang penggemar menulis, “Ungghan Mariah mewakili hidupnya. Begitulah kehidupan. Kamu layak mendapatkannya.”

Ini bukan pertama kali Carey tampil lengkap di kolam renang. Dia memulai tradisi tersebut selama penampilannya di “MTV Cribs” pada 2002, ketika dia mandi dengan handuknya terpasang. Lalu, dia membawa barang-barangnya bak mandi ke hot tube.

Saat musim liburan pada 2021, ia mengenakan gaun berpayet hitam di jacuzzi bersalju untuk merayakan lagunya yang hits "All I Want for Christmas Is You" bertengger selama satu minggu lagi sebagai No. 1 di Billboard Hot 100.

Mariah Carey juga berkelana ke bak mandi air panas selama perjalanan ke Republik Dominika pada Januari 2020, mengenakan gaun berpayet perak.

PAGESIX

Baca juga: Momen Fashion Glamor Mariah Carey dalam Kariernya Termasuk Jeans Waist Cut