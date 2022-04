Jennifer Lopez Mengatakan Jadi Ibu Mengubah Hidupnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez mengatakan bahwa menjadi ibu banyak mengubah hidupnya. Dia memiliki anak kembar dengan mantan suaminya, Marc Anthony, yakni Max dan Emme yang kini berusia 14 tahun.

Dalam kampanye brand Coach untuk Hari Ibu 8 Mei, I Got It from Mom, Jennifer mengatakan bahwa menjadi ibu membuat dia tidak hanya merenungkan orang yang diinginkan untuk mereka, tapi juga membantunya menghargai semua hadiah yang diberikan ibunya sendiri kepada dia.

"Hari ini, saya sangat bangga untuk mewariskan semua hal yang saya pelajari darinya kepada anak-anak saya sendiri,” kata aktris dan penyanyi yang baru mengumumkan pertunangannya dengan Ben Affleck pekan lalu.

Lopez dan Coach membagikan beberapa gambar eksklusif di belakang layar dari pemotretan untuk kampanye I Got It from Mom. Menurut keterangan pers, kampanye ini merayakan peran yang dimainkan oleh figur ibu sebagai mentor, inspirasi, dan sumber inspirasi gaya.

Kampanye tersebut difoto oleh Joshua Woods dan bertujuan untuk menangkap potret mesra para pemeran dengan anggota keluarga mereka dan video di mana mereka berbagi hadiah unik yang mereka dapatkan dari ibu mereka, seperti senyum mereka, kecintaan mereka pada film, atau rasa tekad.

Selain Jennifer Lopez, bergabung beberapa duta merek Coach lain termasuk Noah Beck, Tommy Dorfman, dan Jessica Kelly, ditambah ibu mereka.

"Hari Ibu ini, kami ingin mengenali semua cara ibu menginspirasi dan membentuk kami," jelas Sandeep Seth, Presiden Merek dan Chief Marketing Officer Coach Amerika Utara. "Kami juga ingin merayakan kegembiraan yang ditemukan dalam hal-hal yang kami lewati dari satu generasi ke generasi lainnya, dan peran merek kami dalam menciptakan kenangan khusus bagi pelanggan kami selama bertahun-tahun."

Di antara barang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya adalah tas Coach The Madison Shoulder Bag dan Pillow Tabby yang dipakai Jennifer Lopez dan terkenal di TikTok. Keduanya telah dirilis dalam warna yang sesuai dengan musim semi. Gaya ini hanyalah dua dari tas tangan yang ditampilkan dalam Panduan Hadiah Hari Ibu 2022 Coach, yang menawarkan berbagai sepatu dan aksesori dengan aksen motif bunga dan pastel musiman.

PEOPLE

