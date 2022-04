5 Makanan yang Perlu Dikonsumsi saat Rambut Rontok Parah

TEMPO.CO, Jakarta - Mengalami rambut rontok bisa membuat frustrasi, terutama jika tidak mengetahui penyebabnya. Kerontokan rambut bisa terjadi karena alasan yang berbeda dan bisa dialami oleh siapa pun.

Jika kerontokan sudah sangat mengganggu, berkonsultasi dengan dokter bisa jadi cara untuk mencari solusi. Namun, ada juga makanan tertentu yang bisa membantu mengurangi kerontokan.

Inilah beberapa makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat rambut rontok berat.

1. Kenari

Kenari adalah salah satu camilan paling sehat. Makanan ini dikenal dapat membantu menurunkan kolesterol, mengelola diabetes, dan membantu memperlambat proses penuaan. Satu lagi, kenari juga bisa membantu mencegah kerontokan rambut.

“Kenari mengandung nutrisi yang penting untuk kesehatan rambut dan mencegah kerontokan rambut, seperti vitamin E, asam lemak omega-3, seng, selenium, dan protein,” kata Lisa Young, penulis buku Finally Full, Finally Slim yang dilasir dari eatthis.com, Sabtu, 9 April 2022.

2. Ikan berlemak

"Salmon dan ikan berlemak lainnya kaya akan asam lemak omega 3, vitamin D, dan protein, dan salmon secara khusus mengandung selenium dan vitamin B, semuanya merupakan nutrisi penting untuk kesehatan rambut," kata Young.

Mengonsumsi cukup omega-3 dalam diet penting untuk banyak fungsi kesehatan, bukan hanya yang berhubungan dengan rambut. Menurut Morgyn Clair, penulis di Fit Healthy Momma, tubuh tidak dapat membuat asam lemak omega-3 sendiri. "Jadi sangat penting Anda mendapatkannya dari makanan."

3. Telur

"Telur mengandung nutrisi untuk kesehatan rambut seperti biotin, zinc, dan antioksidan selenium, serta zinc," kata Young. "Telur juga kaya protein, yang merupakan nutrisi penting, yang membantu mencegah kerontokan rambut. Faktanya, diet rendah protein telah ditemukan menyebabkan kerontokan rambut."

4. Protein whey

Karena protein merupakan komponen penting dalam merawat rambut, mengonsumsi protein shake atau powder selalu merupakan pilihan yang baik.

"Protein adalah salah satu nutrisi terpenting untuk pertumbuhan rambut, jadi salah satu pilihan makanan utama saya untuk rambut rontok adalah protein tanpa lemak seperti protein shake yang dibuat dengan whey," kata Clair. "Whey mudah dicerna dan mengandung banyak protein dalam jumlah kecil."

5. Paprika

Nutrisi penting lainnya yang dapat membantu mengatasi rambut rontok adalah vitamin C. Satu studi yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menemukan bahwa wanita dengan rambut menipis yang diberi suplemen vitamin C mengalami pertumbuhan rambut lebih banyak setelah masa percobaan. Meskipun ada banyak makanan dengan vitamin C, paprika merupakan salah satu yang tertinggi.





