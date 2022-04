Khloe Kardashian Ungkap Penyesalan Operasi Hidung yang Harusnya Lebih Awal

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mengungkapkan tentang keputusannya menjalani operasi hidung. Dia merasa bahagia bisa menjalaninya meski dia memiliki penyesalan juga. Bintang reality show dan pendiri Good American itu menjalani operasi pada musim semi 2019, namun dia berharap bisa menjalaninya lebih awal.

Khloe Kardashian mengungkapkan hal tersebut dalam tayangan khusus "The Kardashians: An ABC News Special," Rabu, 6 April 2022. "Sepanjang hidup saya, saya akan mengatakan - saya selalu ingin operasi hidung, selamanya," katanya, seperti dilansir dari laman People. "Tapi itu ada di tengah-tengah wajahmu dan menakutkan untuk dipikirkan. Tapi akhirnya aku mendapat keberanian, dan aku melakukannya, dan aku menyukainya."

Setelah penayangan spesial, Kardashian menanggapi tweet penggemar yang terkejut dengan pengakuannya. "Ya! Saya membicarakannya pada Juni 2021 reuni Keeping Up With The Kardashian dengan dengan Andy Cohen juga," tulis ibu True yang berusia 3 tahun itu. "Aku mendapatkannya beberapa minggu sebelum ulang tahun pertama True. Sangat menyukainya!"

Dan ketika penggemar kedua menjawab bahwa mereka mengalami pemulihan yang sangat buruk setelah operasi hidung mereka, Kardashian mengatakan itu bukan masalah baginya. "Berhenti!!! Operasiku sangat mudah," katanya. "Itu gila. Sejujurnya itu sangat mudah bagi saya. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak melakukannya lebih cepat."

Kardashian pertama kali mengungkapkan bahwa dia melakukan operasi hidung Juni 2021 karena dia mendapat tuduhan bahwa dia melakukan transplantasi wajah. Selama reuni khusus, dia mengklarifikasi bahwa satu-satunya prosedur bedah yang dia lakukan adalah operasi hidung. "Semua orang berkata, 'Ya ampun, dia menjalani transplantasi wajah ketiganya.' Tapi saya punya satu operasi hidung, [dengan] Dr. Raj Kanodia," jelasnya.

Dia menambahkan banyak orang yang kesal karena dia tidak pernang membicarakannnya. Namun menurut wanita 37 tahun itu tidak ada yang pernah bertanya tentang hidungnya sampai Cohen bertanya selama reuni. "Kamu adalah orang pertama dalam sebuah wawancara yang menanyakan tentang hidungku," katanya. "Saya sudah melakukan, tentu saja, filler — tidak benar-benar Botox. Saya telah merespons Botox dengan buruk."

Khloe Kardashian sejak lama menginginkan operasi hidung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2018, dia memposting di Instagram bahwa dia memikirkannya setiap hari. "Suatu hari saya pikir saya akan mendapatkannya karena saya memikirkannya setiap hari," katanya. "Tapi aku takut jadi untuk saat ini semua tentang kontur."

