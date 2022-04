Kris Jenner Ubah Potongan Rambut Pixie yang Ikonik jadi Bob Berponi

Kris Jenner mengubah potongan rambut pixie menjadi bob pada peluncuran Kendall by Kylie Cosmetics, Selasa, 5 April 2022. (Instagram/@krisjenner)

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa dekade yang lalu, Kris Jenner memotong rambutnya menjadi pixie dengan warna hitam. Dia bertahan dengan model tersebut karena sangat cocok dengan penampilannya. Kini dia mengubah rambutnya dari potongan pixie menjadi bob pendek.

Dalam Instagram Story yang dibagikan di akun resminya pada Selasa malam, 5 April 2022, Jenner memulai debutnya dengan bob lurus dan ramping dengan poni tipis. Dia mengubah penampilannya untuk menghadiri pesta peluncuran kolaborasi dua putrinya, Kylie dan Kendall Jenner untuk Kylie Cosmetics.

Rambut bob Jenner masih dalam warna hitam khasnya. Potongannya jatuh tepat di atas bahunya, dan ujungnya melengkung ke dalam dengan gaya berkelas. Dia tidak membenarkan atau menyangkal bahwa potongan tersebut merupakan penghormatan kepada ibunya, Mary Jo (MJ) Campbell, yang sering muncul di reality show keluarga, Keeping Up with The Kardashians, dengan tampilan yang serupa.

Kris Jenner menghadiri Gala Annual Race to Erase MS di Beverly Hilton, California, 5 Mei 2017. Sejak tahun 1999, Gala Race to Erase MS telah mengumpulkan $ 36.331.323 sebagai kontribusi. AP/Richard Shotwell

Perempuan berusia 66 tahun itu juga tidak menjelaskan apakah gaya rambutnya dipengaruhi oleh putri sulungnya, Kourtney Kardashian, yang bikin heboh setelah memotong rambut panjangnya menjadi model bob tahun lalu. Kourtney masih bertahan dengan model rambut itu termasuk saat pernikahan tidak resminya di Las Vegas dengan tunangan, Travis Barker, Ahad malam, 3 April 2022.

Dengan rambut bobnya, Kris melengkapi riasannya dengan gloss nude dan smokey eye emas.

Kylie juga mengunggah tampilan baru ibunya di Instagram Story-nya saat Kris bersulang untuk putrinya di malam spesial mereka. "Saya tidak bisa lebih bangga dari siapa pun sepanjang hidup saya," kata Kris. Saat makan malam itu juga disajikan koktail spesial, yang disebut The Kylie dan The Kenny, dibuat dengan merek 818 Tequila Kendall, yang diluncurkan supermodel tahun lalu.

Kolaborasi Kendall dan Kylie diluncurkan pada Rabu, 6 April. Koleksi ini termasuk eye shadow dan palet kontur, warna bibir, dan banyak lagi.

Kris Jenner mungkin mengubah gaya rambut lamanya untuk merayakan peluncuran Kendall Jenner x Kylie Cosmetics, tapi diduga dia akan kembali dengan model pixie khasnya pada saat tayang perdana "The Kardashians" di Hulu pada 14 April mendatang.

