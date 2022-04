Model Elsa Hosk Bagikan Rutinitas Perawatan Kulit yang Sensitif dan Berjerawat

TEMPO.CO, Jakarta - Model Swedia Elsa Hosk membagikan perawatan kulitnya sehari-hari. Menurut dia, perawatan tidak hanya dari luar tapi juga perlu dilakukan dari dalam. Apalagi bagi dia yang memiliki masalah jerawat kistik akibat hormon.

“Dan itulah mengapa saya mencoba untuk fokus mengobatinya dari dalam, dengan makanan yang saya makan dan bagaimana saya mengelola stres, lebih dari apa pun. Tapi aku masih berjuang dengan itu,” kata dia, dalam wawancara dengan Glamour melalui telepon.

Untuk perawatan kulit, mantan Victoria’s Secret Angel itu mengaku kini lebih minimalis, terutama sejak menjadi ibu dari putri Tuulikki lebih dari setahun yang lalu. Dia masih menyesuaikan diri dengan semua perubahan, baik dalam rutinitas perawatan kulitnya dan kurangnya waktu yang harus dia curahkan untuk itu.

“Saya jauh lebih minimalis sekarang karena saya tidak punya waktu untuk melakukan rutinitas perawatan kulit 10 langkah. Saya hanya memilih apa yang berhasil, apa yang cepat, apa yang efisien, apa yang terlihat bagus, dan apa yang sebenarnya baik untuk saya, bayi saya, dan planet ini.”

Sebagai orang yang besar dan dididik di Swedia, Hosk memiliki filosofi yang sejalan dengan orang-orang di negara tersebut. Dia berprinsip less is more dan sangat alami. Di musim panas dia suka melakukan sauna dan air dingin. Menurut dia, ini semua tentang hidup di alam dan itu yang terbaik untuk tubuh dan kulit.

Inilah rutinitas dan produk yang digunakan Hosk untuk perawatan kulitnya yang sensitif dan berjerawat.

Langkah pertama adalah membersihkan wajah dengan busa pembersih. “Pembersih favorit saya adalah Dr. Barbara Sturm Foaming Cleanser. Busa dan gelembung di wajah…Saya suka cara membersihkannya dan lembut.”

Setelah itu dia menggunakan serum. Ketika berada di New York atau di tempat yang lembap, dia menggunakan serum Hyaluronic acid dari Dr. Barbara Sturm. Tetapi ketika saya di Los Angeles, dia memilih face oil atau sesuatu yang lebih ringan.

Selanjutnya adalah pelembap dari brand Augustinus Bader The Rich Cream. Produk ini terbilang mahal, tapi cocok untuk kulitnya. “Saya hanya tidak menggunakan banyak di sekitar area dagu saya karena di situlah saya cenderung mengalami jerawat kistik,” kata dia.

Dia juga menggunakan masker wajah jika kulitnya sangat kering. Dia memakai brand temannya, Summer Fridays, bahkan bisa tidur dengan itu.

Produk lain yang dia gunakan adalah face oil, terutama sejak kehamilan. Dia menggunakan beberapa tetes di wajah ketika naik pesawat. Retinol juga sesekali dia pakai, hanya ketika merasa perlu pelapisan ulang.

Dia juga tak melupakan tabir surya. “Tinggal di New York, saya tidak berada di bawah sinar matahari sepanjang waktu, dan sekarang saya tinggal di California, saya merasa seperti setiap kali keluar rumah akan terkena sinar matahari,” kata Hosk yang menggunakan formula alami dengan SPF 50 dari Dr. Barbara Sturm dan Salt & Stone.

Untuk bibir dia menggunakan lip oil. Dia lebih menyukai formula minyak bibir karena bisa menambah kilau terutama tidak memakai banyak makeup.

Dia juga mengikuti para model lain yang melakukan perawatan laser Dr. Simon Ourian. Perawatan ini berhasil mengatasi perubahan warna kulit dan bintik-bintik setelah melahirkan.

Terakhir adalah cat kuku. “Karena saya bekerja sebagai model, saya tidak dapat benar-benar menggunakan cat kuku warna karena saya akan muncul untuk bekerja pada hari berikutnya dan mereka harus menghapusnya.” Jadi kini dia menggunakan produk kolaborasinya dengan Beaubble, menawarkan cat kuku yang terkelupas. “Ini super mudah, super berkelanjutan, tidak menggunakan aseton atau kapas,” kata Elsa Hosk.

GLAMOUR

