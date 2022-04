Hailey Bieber Bagikan Rutinitas Skincare dan Makeup yang Cepat dan Simpel

Hailey Bieber berpose saat menghadiri Elle Women 2021 di Los Angeles, California, AS, 19 Oktober 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Hailey Bieber sadar bahwa dalam hal perawatan kulit wajah, lebih sedikit produk bisa memberikan hasil yang lebih baik. Daripada melapisi wajahnya dengan banyak kosmetik, sang model terkadang memilih fokus memaksimalkan penggunaan beberapa produk berkualitas. Dia baru membagikan rutinitas perawatan kulit dan riasannya yang “malas” kepada para pengikutnya.

“Inilah rutinitas riasan dan persiapan kulit saya yang cepat dan malas. Dan ya, rhode akan segera hadir,” tulis model berusia 25 tahun tersebut dalam keterangan bagian pertama dari tutorialnya pada 31 Maret.

Rhode, selain menjadi nama tengahnya, juga merupakan nama dari lini produk kecantikannya yang akan datang, Rhode Beauty, yang ia tampilkan dalam tutorial riasan TikTok-nya.

Rutinitas cepat malas dimulai dengan face mist dari Biologique Recherche, kemudian serum dari mereknya diikuti oleh pelembabnya sendiri, yang keduanya dijanjikan akan segera hadir.

Untuk tampilan makeup cepat untuk keluar malam, ia mulai dengan concealer Kosas, lalu stik perona pipi Olio-E-Osso di Apricot, highlighter Marc Jacobs, dan gel alis Milk Makeup.

Di bagian kedua, Bieber memoles penampilannya sambil bercanda tentang kesulitannya sendiri dengan aplikasi TikTok.

Hailey Bieber menyempurnakan penampilannya dengan sedikit bedak Kosas di zona-T berminyaknya, lalu pensil serbaguna Make Up for Ever yang dia gunakan di bibirnya.

Dia menggunakan pensil untuk melapisi bibirnya. Dan karena dia merasa agak malas, dia meninggalkan pewarna bibir tradisional dan beralih ke lip balm dari Image Skincare. Alih-alih maskara, dia hanya menjepit bulu matanya. Mudah sekali!

Tapi ketika Hailey Bieber ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk rutinitasnya, dia menggunakan rangkaian produk yang berbeda lagi. Tapi ada satu produk yang tetap dia gunakan, yakni concealer Kosas.

GLAMOUR

