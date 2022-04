Rumer Willis Berterima Kasih pada Bruce Willis yang Mengajarinya Kekonyolan

Rumer Willis, putri Bruce Willis dan Demi Moore, memamerkan tato di Singa lengan kirinya saat hadir dalam acara Race To Erase MS Event di Century City, California, pada April 2015. Ia sedikitnya memiliki sembilan tato. Stefanie Keenan/Getty Images for Race To Erase MS

TEMPO.CO, Jakarta - Rumer Willis memuja ayahnya, Bruce Willis, yang baru-baru ini. Dia mengunggah foto masa lalu bersama sang ayah ketika dia masih balita. Bruce yang terlihat jauh lebih muda menggendong salah sayu adik perempuan Rumer.

“I love you Daddio, to the (moon) and Back,” ujar aktris berusia 33 tahun itu pada keterangan unggahannya, Jumat, 1 April 2022.

Bruce Willis tampak tersenyum dan berdiri di belakangnya, rambutnya yang lebat terlihat berantakan. Tapi dia tampak bahagia seperti kerang dengan dua gadis kecilnya.

“Terima kasih telah mengajari saya menjadi sangat konyol ,” tambah Rumer dalam keterangannya. “Aku suka tertawa bersamamu.”

Bintang "House Bunny" adalah aktor legendaris tertua dari lima bersaudara. Dia juga berbagi Scout, 30, dan Tallulah, 28, dengan mantan istrinya Demi Moore yang juga memberikan dukungan penuh padanya sejak sakit. Demi dikabarkan berkencan dengan pemilik restoran Eleven Madison Park yang terkenal, Daniel Humm.

Dengan istri saat ini, Emma Heming, Bruce memiliki dua anak, Mabel, 9, dan Evelyn, 7.

Bersama-sama, keluarga campuran menyampaikan berita diagnosis afasia Bruce pada Rabu.

Afasia mempengaruhi fungsi kognitif seseorang, termasuk kemampuan mereka untuk berbicara, menulis, dan memahami bahasa lisan dan tulisan. Ini biasanya terjadi setelah stroke atau cedera kepala. Namun, meskipun keluarga bintang "Die Hard" itu tidak merinci penyebabnya.

Mereka hanya mengatakan dia akan "melangkah menjauh" dari karirnya selama beberapa dekade dan meminta "cinta, kasih sayang, dan dukungan yang berkelanjutan."

Seperti yang kami laporkan, ada desas-desus bahwa Bruce mengalami masalah kognitif pada produksi film sejak 2020. Ko disinya telah diketahui oleh banyak teman dan keluarganya.

Seoranh sumber mengatakan bahwa dia bahkan menggunakan earpieces tidak hanya untuk aksi, tetapi untuk memaksimalkan waktu layarnya.

Sejak mengumumkan diagnosis, Rumer telah membagikan banyak foto dari masa kecilnya ke Instagram Story-nya, semuanya menunjukkan dirinya dengan ayahnya yang penyayang.

Rumer Willis mengatakan "curahan cinta yang luar biasa" yang dia terima dalam beberapa hari terakhir telah membuatnya terpesona.

