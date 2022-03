Lizzo Merilis Merek Fashion, YITTY, Shapewear dengan Ukuran Inklusif

TEMPO.CO, Jakarta - Lizzo telah secara resmi meluncurkan merek pertamanya YITTY. Lini shapewear ini menghadirkan ukuran inklusif yang dirancang dengan mempertimbangkan semua tipe tubuh.

“Alih-alih memikirkan ukuran dengan cara linier ini, kami memikirkannya pada spektrum di mana semua orang termasuk di dalamnya,” kata penyanyi berusia 33 tahun tentang merek barunya, yang berkisar dari XS hingga 6X. “Ukuran setiap orang hanyalah ukuran mereka. Tidak tinggi, tidak rendah. Itu tidak besar, itu tidak kecil. Itu hanya ukuranmu."

Pelantun "Juice" ini telah merencanakan merek ini selama tiga tahun. Namun dia juga telah menggunakan shapewear sejak dia kelas enam.

“Saya lelah melihat ini menyedihkan, shapewear pakaian ketat yang benar-benar tidak ingin dipakai oleh siapa pun,” jelas Lizzo, seperti dilansir dari laman US Weekly. "Saya mendapat pencerahan seperti, 'Siapa yang benar-benar bisa melakukan sesuatu tentang ini?' Saya memutuskan untuk mengambil tantangan untuk membiarkan wanita merasa baik tentang diri mereka sendiri lagi."

Peluncuran awal merek ditandai dengan tiga koleksi, Nearly Naked, Mesh Me and Major Label. Dengan berbagai variasi motif, pola dan bentuk, yang benar-benar memiliki sesuatu untuk semua orang. Ditambah lagi, dengan nama warna seperti Tempo Lavender dan Moody Bitch Taupe, bisa dikatakan bahwa shapewear adalah merek yang tepat untuk penyanyi tersebut.

Sementara Lizzo adalah wajah untuk merek tersebut, dia tidak membuatnya sendiri. Dia memanfaatkan keahlian salah satu pendiri Fabletics, Don Ressler, yang juga bekerja bersama Kate Hudson.

Penyanyi itu turun ke Instagram untuk mengumumkan mereknya juga, mengejutkan penggemarnya dengan tato "YITTY" di bokongnya. “Ini adalah mimpi 5 tahun dalam pembuatan…. Memperkenalkan @TITTY: Shapewear Anda bisa memakai pakaian dalam, pakaian luar, di mana saja. Untuk setiap tubuh 6X hingga Xs. Apakah kamu siap untuk YITTY LIBERATION?,” tulisnya pada keterangan foto.

Tak disangka, para penggemar menjadi heboh meski merek ini akan diluncurkan pada 12 April mendatang. “Memimpin dengan 6x bukannya berakhir dengan itu?!?? Sangat bersemangat untuk ini," tulis seorang pengikut, sementara yang lain berkata, "Keindahan halus 6x-x memberi saya kehidupan." Seseorang yang lain menimpali: "LIZZO EMPIRE CONTINUES."

