2 Item Makeup Penting Dinda Hauw Agar Tampil Fresh saat Puasa Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak cara menambah semangat saat puasa Ramadan. Salah satunya adalah dengan makeup. Meski beberapa orang merasa penampilannya terlihat kusam saat berpuasa, dengan makeup selain mengubah penampilan juga dapat menambah rasa percaya diri.

Menurut aktris dan duta merek Wardah, Dinda Hauw, tampilan makeup mata saat Ramadan sangat penting. Selain itu, dia biasanya mencoba ganti-ganti warna lipstik. “Bulan Ramadan biasanya ngantuk banget, jadi eyeliner sangat penting, aku aku punya bentuk mata yang terlihat sering capek, jadi harus banget pakai eyeliner,” ujar dalam jumpa pers virtual kampanye Ramadan Wardah 2022 #BergerakHidupkanHarapan, Selasa 29 Maret 2022

Selama berpuasa kulit wajah juga cenderung lebih kering. Sebab itu, sangat penting untuk menjaga kelembapan wajah dengan perawatan kulit dasar, seperti pelembap, toner dan serum.

“Tampilan makeup segar, kita membutuhkan perawatan kulit, supaya hasilnya maksimal, menggunakan face care dari siang sampai malam,” ujar Head of Wardah Decorative, Shabrina Salsabila. “Ada berbagai pilihan dari Wardah untuk menyesuikan dengan kebutuhan dan jenis kulit.”

Shabrina menambahkan selain perawatan kulit wajah, Anda juga dapat menjaga gaya hidup tetap sehat. Misalnya dengan mencukup kebutuhan minum air putih dan waktu tidur yang cukup.

“Tips makeup-nya supaya segar, dari wajah bisa menggunakan cream blush, agar tetap merona, sedangkan untuk mata yang biasanya mulai agak takut pakai eyeliner beda dari biasanya bisa dicoba,” tambah Shabrina.

Menurut Shabrina dengan mencoba teknik atau tampilan yang beda dari biasanya tentu bisa memberikan tampilan yang berbeda dan memberikan semangat tersendiri. “Look good jadi feel good, beda bange rasanya bangun tidur lalu skincare-an, makeup, jadi lebih semangat, pakai makeup meksi enggak ketemu orang tapi buat diri sendiri saja,” ujarnya.

Menyambut Ramadan 2022, Wardah juga memperkenalkan tampilan makeup khusus, yaitu Korean Look dan Western Look. Shabrina menjelaskan Korean Look tampilan yang terinspirasi makeup ala wanita Korea, di mana salah satu tampilan favoritnya adalah lipstik ombre. Sedangkan Western Look, tampilan makeup yang fokus pada graphic eyeliner. “Sekarang kita lebih banyak pakai masker jadi eye makeup cukup penting, kalau dulu lipstik, sekarang eyeliner sama maskara saja sudah cukup,” ujarnya.

Tak hanya tampilan makeup khusus, Wardah juga akan meluncurkan beberapa produk makeup yang merupakan inovasi dari produk sebelumnya, yaitu edisi terbatas All Day Lip Paint yang terinspirasi dari kota-kota ikonik di dunia serta Lip Concealer.

