Detail Berlian Mewah Ariana DeBose dan Lupita Nyong'o di Oscar 2022

Ariana DeBose mengenakan kalung garis berlian berlapis, anting berlian Drops of Light De Beers di Oscar 2022. Instagram.com/@arianadebose

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Ariana DeBose memenangkan Oscar pertamanya dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik untuk perannya sebagai Anita dalam film adaptasi Steven Spielberg dari West Side Story setelah menyapu sisa musim penghargaan. Dia tampak berseri-seri dengan sentuhan glamor Hollywood yang segar dan modern dalam koleksi perhiasan berlian De Beers.

Ariana memakai kalung garis berlian berlapis, anting berlian Drops of Light, gelang berlian tiga garis Arpeggia, cincin Arpeggia, dan cincin perhiasan tinggi Ellesmere Treasure dipasangkan dengan gaun merah Valentino.

"Malam acara Oscar sangat spektakuler dalam segala hal! Ketika kami memilih perhiasan yang akan dipakai untuk malam besar, saya mengenakan kalung berlian dari De Beers dan perhiasan itu segera membangkitkan cahaya dan musik dari dalam. Masing-masing benar-benar berbicara kepada saya untuk saat ini dan itu adalah cara sempurna untuk merayakan malam yang luar biasa ini. Dan saya tahu De Beers berkomitmen untuk keberlanjutan yang merupakan kemenangan bagi saya," kata Ariana DeBose tentang penampilan De Beers Jewellers untuk malam itu, dalam keterangan pers yang diterima Tempo.

Zadrian Smith, bagian dari tim penata gaya Ariana, Zadrian + Sarah juga menjelaskan tentang tampilan tersebut. "Karena tampilan Academy Awards Ariana sangat unik dan individual, kami membutuhkan perhiasan yang akan menonjol juga. Kami memilih berlian alami yang menakjubkan dari De Beers, yang memiliki potongan-potongan yang diukur hingga besarnya momen ini," ujarnya.

Sarah Edmiston menambahkan pilihan anting-anting dan kalung sesuai dengan karakter Ariana DeBose. "...Dan ketika kami mengetahui bahwa anting-anting dan kalung yang dia kenakan diberi nama 'Drops of Light', rasanya kebetulan. Ariana sangat ringan, menerangi ruang di sekitarnya," katanya.

Lupita Nyong`o mengenakan gaun Prada dan perhaiasan De Beers. Instagram.com/@micaela

Selain Ariana DeBose, Lupita Nyong'o juga tampil glamor dengan perhiasan koleksi DeBeers. Dia memadukan gaun emas berkilauan Prada dengan cincin mahkota Light Rays dari koleksi perhiasan tinggi terbaru De Beers, The Alchemist of Light, anting-anting Motlatse Marvel, dan cincin Landers Radiance dari koleksi perhiasan tinggi Reflections of Nature.

Stylist Lupita, Micaela Erlanger mengatakan cincin mahkota Light Rays dari koleksi The Alchemist of Light sangat sempurna karena meniru detail gaun itu. Anting berlian merah muda dan kuning serta cincin pernyataan dari Reflections of Nature menambahkan semburan warna yang sempurna," ujarnya. "Anda tidak pernah ingin perhiasan Anda bersaing dengan gaun Anda, tetapi Anda ingin perhiasan itu saling menyempurnakan. Potongan-potongan ini dengan mudah melakukan hal itu."

De Beers Jewellers didirikan di London pada tahun 1888, dengan toko utama di Old Bond Street dan hadir di lokasi paling eksklusif di seluruh dunia. De Beers berkomitmen untuk memastikan semua berlian yang ditemukannya menciptakan dampak positif yang langgeng bagi orang-orang dan tempat di mana berlian itu ditemukan. Hal ini disertai dengan janji untuk membangun masa depan yang lebih baik – masa depan yang lebih adil, lebih aman, lebih bersih, dan lebih sehat, di mana masyarakat berkembang, praktik etis dipertahankan, dan lingkungan alam dilindungi.

