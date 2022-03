Tips Perawatan Kulit ala Han So Hee, Mulai dari Pelembap hingga Tidur Cukup

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kesibukan syuting, aktris Korea Han So Hee tak pernah melupakan perawatan wajah. Bintang serial The World of the Married itu membagikan beberapa tips untuk membuat kulit sehat dan glowing.

Pertama, dia tidak pernah lewatkan pelembap untuk menjaga hidrasi kulit. Ia menekankan pentingnya menggunakan pelembap pagi dan malam secara rutin pada wajah.

Brand Ambassador merek kecantikan lokal Somethinc itu memilih produk pelembap yang berbahan hyaluronic acid dan ceramide karena dapat menghidrasi kulit wajah secara maksimal. Kombinasi kedua kandungan ini dapat meningkatkan produksi kolagen pada kulit, melembapkan seluruh lapisan kulit, dan memperkuat skin barrier sehingga kulit wajah menjadi lebih kenyal dan terlihat sehat.

Selain itu, So Hee juga rutin mengonsumsi air mineral untuk menjaga kelembapan kulit.

Lebih lanjut, So Hee juga mengatakan waktu tidur yang cukup. Sebabnya ketika kurang tidur, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang memicu permasalahan kulit dan membuatnya tampak kusam.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga asupan vitamin pada wajah untuk membantu mencegah kulit kusam, khususnya dengan serum yang mengandung ingredients pencerah, seperti vitamin C dan Niacinamide. Agar semakin efektif, jangan lupa gunakan sunscreen di pagi hari.

Lebih lanjut, bersihkan kulit secara maksimal tanpa merusak skin barrier. So Hee merekomendasikan teknik double cleansing sebelum tidur demi menghempaskan semua debu, kotoran, makeup dan sunscreen secara menyeluruh dari wajah.

Han So Hee menyarankan untuk menggunakan micellar water atau cleansing oil yang tidak merusak lapisan luar kulit dan membuat wajah menjadi kering. Setelah menggunakan produk cleansing, jangan lewatkan penggunaan facial wash. Pilih produk dengan kandungan mugwort dan tea tree agar dapat menyeimbangkan pH wajah.

