Kylie Jenner Pamer Sebagian Koleksi Sepatu, Nilainya Diperkirakan Rp 573,6 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner memamerkan sebagian koleksi sepatunya kepada 321 juta pengikut di Instagram, Kamis, 22 Maret 2022. Semua sepatu yang terlihat adalah sepatu hak tinggi, stiletto, dan sepatu bot, tanpa sneakers dan sepatu flat.

Sebagian besar sepatunya berwarna merah muda, tapi hampir setiap warna terwakili dari deretan hitam, biru, ungu, hijau, oranye, merah, dan warna netral. Bahannya pun beragam, dari kulit, bulu, hingga plastik.

Sepatu-sepatu tersebut merupakan keluaran merek ternama, termasuk Christian Louboutin, Valentino, Dolce & Gabbana, dan Jacquemus. Berfokus pada beberapa item menonjol dari bagian pink, terlihat sandal kulit paten Dolce & Gabbana dengan tumit geometris dijual seharga US$895 atau Rp 12,8 juta, sandal kulit Jacquemus cassis 80 berharga US$860 atau Rp12,3 juta dan sandal terry dari desainer yang sama seharga US$785 Rp11,3 juta. Terlihat pula pump shoes Valentino yang harganya berkisar US$920 atau Rp 13,2 juta hingga lebih dari US$1.100 atau Rp15,8 juta.

Kylie Jenner memamerkan sebagian koleksi sepatunya (Instagram/@kyliejenner)

Klip enam detik Jenner menampilkan setidaknya 40 pasang sepatu, dan dengan perkiraan biaya rata-rata US$ 1.000 atau Rp 14,3 juta per pasang. Jadi kemungkinan ini bernilai hampir US$ 40.000 atau Rp573,6 juta.

Pendiri Kylie Cosmetics itu merupakan penggemar fashion yang memiliki banyak koleksi barang-barang mewah. Selain sepatu, dia juga beberapa kali memperlihatkan koleksi tasnya.

Awal pekan ini, ibu dua anak itu mengunggah cuplikan kamar bayinya yang baru lahir dalam video YouTube berjudul, Untuk Putra Kami.

Di kamar penuh warna dan buku anak-anak, terdapat boneka beruang Louis Vuitton seharga US$9.000 atau Rp129 juta untuk bayi dan koleksi sepatu kets yang mengesankan, termasuk sepasang sepatu Air Jordan 6 TD Cactus Jack milik ayah Travis Scott.

Kylie Jenner merupakan keluarga Kardashian terkaya setelah Kakaknya, Kim Kardashian. Forbes pernah menobatkan dia sebagai orang terkaya nomor 2.231 di dunia.

