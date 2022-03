Bella Hadid dan Gigi Hadid Bergaya Monokrom di Fashion Show Ralph Lauren

Model Gigi Hadid memperagakan busana terbaru koleksi Ralph Lauren Fall 22 di Museum of Modern Art (MoMA) di Manhattan, New York City, AS, 22 Maret 2022. REUTERS/Andrew Kelly

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bersaudara Bella Hadid dan Gigi Hadid berjalan di fashion show Ralph Lauren, yang digelar Selasa, 23 Maret 2022 di Museum of Modern Art di New York, Amerika Serikat. Ralph Lauren membawa kembali pakaian formal dengan koleksi musim gugur 2022-nya. Demi fashion show ini, Museum of Modern Art diubah agar terlihat seperti ruang tamu kelima Lauren karena menampilkan kursi berlengan baja, meja kopi dan banyak lagi. Ruang tersebut juga mencakup pemandangan Central Park dari sang desainer.

Gigi Hadid yang baru-baru ini memulai debutnya dengan rambut pirang platinum, terlihat mengenakan kemeja putih, berlapis di bawah sweter Ralph Lauren hitam yang menampilkan logo yang diperbarui. Penampilan itu dipadankan dengan celana panjang hitam. Dia kemudian berjalan dengan jumpsuit backless.

Sedangkan Bella Hadid tampil dalam balutan gaun putih, serta blazer kotak-kotak dan celana hitam. Dia mengaku terharu usai berjalan di fashion show itu. "Saya menangis ketika saya berjalan di acara ini! Bekerja di sekitar dan menonton Ralph Lauren bekerja… (bersama dengan timnya yang luar biasa…) itu salah satu kehormatan terbesar dalam hidup saya… sungguh … legenda dalam semua yang dia lakukan dan benar-benar manusia paling cantik di dunia . Saya hanya merasa beruntung. Terima kasih kepada seluruh tim. Aku sangat mencintai kalian semua," tulisnya di Instagram.

Model Ralph Lauren ikonik Tyson Beckford juga berjalan di fashion show itu, mengenakan setelan jas yang disesuaikan dengan mantel wol tradisional. Di bagian lain dalam koleksi, para model terlihat dalam pakaian malam yang tak lekang oleh waktu, termasuk gaun hitam memukau yang dilengkapi dengan pita sutra merah besar.

Presentasi, bernama An Evening with Ralph Lauren di New York, dimaksudkan untuk mengabadikan dan merayakan "Kembalinya kami yang diantisipasi ke tempat dan orang-orang yang menyegarkan dan menginspirasi kami, di tengah pandemi COVID-19," bunyi pengumuman label itu di Instagram.

Tak hanya wajah terkenal seperti Bella Hadid dan Gigi Hadid di atas panggung. Beberapa selebriti juga nampak berada di barisan depan fashion show. Seperti Lily Collins, Rachel Brosnahan, Janelle Monáe, Jessica Chastain, Henry Golding, dan masih banyak lainnya.

Jessica Chastain menjadi tamu VIP di peragaan busana Ralph Lauren Musim Gugur 2022 di Museum of Modern Art, New York, Amerika Serikat, Selasa, 22 Maret 2022 (Instagram/@ralphlauren)

Para wanita semuanya mengenakan pakaian khas Ralph Lauren dengan Collins dan Monáe yang mengenakan setelan ramping dan terstruktur. Monáe menata penampilannya dengan jaket berpotongan bulu berwarna kuning cerah. Brosnahan memilih atasan halter bertekstur dengan celana panjang hitam. Chastain juga memilih tampilan hitam, mengenakan gaun berkilauan dan blazer hitam klasik. Bintang terobosan Euphoria Angus Cloud, wajah terbaru dari parfum Polo by Ralph Lauren, juga hadir serta Evan Mock dari Gossip Girl.

