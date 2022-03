Tinggalkan Lateks, Julia Fox Bergaya dengan Denim On Denim DIY

Julia Fox mengenakan pakaian denim on denim buatan sendiri pada Kamis, 17 Maret 2022 (Instagram/@juliafox)

TEMPO.CO, Jakarta - Julia Fox tak lagi tampil dengan pakaian lateks. Sebagai gantinya, bintang film Uncut Gems itu memilih denim on denim yang dibuatnya sendiri.

Aktris berusia 32 tahun itu mengenakan atasan kemben mini atau bandeau dari denim do it yourself (DIY) yang memperlihatkan area décolletage pada Kamis, 17 Maret 2022, di Los Angeles, Amerika Serikat. Atasan itu tampaknya dia ambil dari bagian pinggang jeans yang dipakai terbalik, sementara bawahannya jeans dengan bagian pinggang yang sudah terpotong.

Dia melengkapi pakaiannya dengan sepasang sepatu bot denim Alexander Wang Viola 65 yang serasi saat dia membawa tas hobo 5 saku milik desainer yang terbuat dari jeans dekonstruksi.

Fox juga mengunggah video singkat tutorial tentang cara mengubah celana jeans berpinggang tinggi menjadi rendah, memotong pinggangnya, dan menggunakan bahan bekas untuk membuat atasan bandeau.

"Tutorial celana berpinggang rendah! Saya juga menggunakan apa yang saya potong untuk membuat bandeau," tulisnya pada keterangan video. "Itu membuat satu set yang sangat lucu dan mudah dan jujur sekarang lateks keluar dari permainan, Denim, hanya kamu yang tersisa. JUGA untuk ritsleting, kamu harus meletakkan lem gila di bagian atas agar tidak terlepas. !!!"

Pembawa acara podcast Forbidden Fruits itu sebelumnya memakai denim on denim ketika dia debut karpet merah dengan mantan Kanye West pada Januari di acara peragaan busana KENZO di Paris Fashion Week.

Fox dan West putus bulan berikutnya yang dikonfrimasi perwakilannya pada Hari Valentine. "Julia dan Kanye tetap berteman baik dan kolaborator tetapi mereka tidak lagi bersama," mereka berbagi dalam sebuah pernyataan.

Fox kemudian berjalan di runway New York Fashion Week, membuka pertunjukan musim gugur/musim dingin 2022 LaQuan Smith. "Julia telah menjadi gadis saya sejak awal," kata desainer Smith kepada Women's Wear Daily.

"Julia sangat mendukung saya sejak hari-hari awal saya. Dia selalu datang kepada saya untuk mengenakan pakaian kucing yang buruk untuk keluar malam di kota dan itu terasa agak bikin stres. Tidak terlalu mengada-ada," jelas sang desainer. "Orang-orang mengantisipasi datang ke pertunjukan LaQuan Smith untuk momen lelucon, sedikit kegembiraan."

Sejak itu, Julia Fox sering hadir di acara-acara kelas atas Hollywood dengan pakaian yang tak kalah modis.

