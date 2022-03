Anne Hathaway Tampil Edgy dengan Korset dan Celana Warna-warni

TEMPO.CO, Jakarta - Anne Hathaway memancarkan pesonanya ketika dia terlihat melangkah keluar di New York City, Amerika Serikat untuk hadir di The Late Show With Stephen Colbert, Selasa 15 Maret 2022. Dia sedang mempromosikan miniseri WeCrashed yang dibintanginya dengan Jaretd Leto di Aplle TV+.

Aktris 39 tahun itu mengenakan atasan tanpa lengan warna-warni yang berkilauan dari koleksi Christopher John Rogers, serta celana berkaki lebar senda. Tak hanya itu stylist-nya, Erin Walsh juga menambahkan jaket serasi di atasnya untuk membuat penampilannya semakin berkilau. “Biarkan pakaian itu membawakanmu kegembiraan guys! Biarkan fashion yang bisa melakukan itu," tulis Walsh di Instagram tentang pakaiannya.

Sementara celana playful yang digunakan Anne Hathaway terjual habis saat ini, atasan bustiernya senilai USD 2.195 atau sekitar Rp 31 juta masih tersedia. Begitu juga rok sepanjang lantai seharga USD 4.250 atau sekitar Rp 60 juta dan celana kargo senilai USD 1.951 atau sekitar Rp 27 juta dengan motif yang yang sama.

Anne Hathaway. Instagram.com/@erinwalsh

Peraih Oscar belakangan ini tampil sangat mencuri perhatian di pemutaran perdana WeCrashed selama South by Southwest pada hari Sabtu, 12 Maret 2022. Anne tampil berkilauan dalam gaun rantai perak Versace dengan potongan samping yang menimbulkan kesan seksi.

Dia juga membawa tas tangan kecil berhias Pipitchara senilai USD 510 atau sekitar Rp 7,2 juta yang dihiasi dengan bendera transgender, sebagai tanggapan atas perintah Gubernur Texas Greg Abbott agar agen layanan anak-anak negara bagian menyelidiki orang tua dari anak-anak trans untuk pelecehan anak jika mereka memberi mereka perawatan yang menegaskan gender.

Serial WeCrash didasarkan pada podcast WeCrashed: The Rise And Fall Of WeWork dan akan tayang di Apple TV+ Jumat, 18 Maret 2022. Jared Leto memerankan Adam Neumann, pria di belakang WeWork, dan Anne Hathaway memerankan istrinya Rebekah dalam serial tentang kehidupan pribadi dan profesional mereka yang bergejolak. Akhir tahun lalu Anne juga menyelesaikan syuting film terbarunya Armageddon Time, yang berlatar tahun 1980-an.

