Lady Gaga Tampil Elegan dengan Gaun Zamrud di BAFTA 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga hadir di malam penghargaan British Academy Film Awards (BAFTA) 2022 di London, Inggris, Ahad, 13 Maret 2022. Penyanyi dan aktris berusia 35 tahun itu dinominasikan untuk Aktris Utama atas perannya sebagai Patrizia Reggiani dalam drama pembunuhan Ridley Scott House of Gucci.

Dia tampil di karpet merah dengan gaya yang memukau mengenakan gaun Ralph Lauren Collection berwarna hijau zamrud gelap. Menurut merek tersebut, gaun tersebut membutuhkan lebih dari 150 jam untuk dibuat dengan tangan dan membutuhkan 50 meter beludru dan taffeta sutra untuk membuatnya.

Penyanyi dan bintang film pemenang Grammy memadukan gaun elegan dengan tumit platform super tingginya yang edgy. Dia juga menambahkan banyak kilauan melalui perhiasan Tiffany & Co., termasuk kalung arsip berlian dan zamrud, ditambah sepasang anting, gelang, dan cincin dari 2022 Tiffany Blue Book Collection.

Gaga bersaing dengan Alana Haim (Licorice Pizza), Emilia Jones (CODA), Renate Reinsve (The Worst Person in the World), Joanna Scanlan (After Love) dan Tessa Thompson (Passing) di penghargaan tahun ini.

Selain BAFTA, pemenang Grammy itu mendapatkan banyak nominasi musim penghargaan ini untuk karyanya di House of Gucci, termasuk Golden Globe dan Screen Actors Guild Award.

Selama SAG Awards, yang berlangsung bulan lalu, Gaga bercerita tentang perannya sebagai mantan istri Maurizio Gucci, Patrizia, yang dihukum karena menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya.

Gaga, yang saat itu mengenakan gaun satin sutra putih khas Giorgio Armani Privé dan perhiasan Tiffany & Co. untuk acara penghargaan, mengatakan kepada Laverne Cox E! di Live from the Red Carpet!, "Saya sangat senang selama berperan jadi dia, " mengacu pada karakter House of Gucci-nya.

Dia menambahkan, "Saya menemukan banyak kegembiraan dalam mempelajarinya dan saya pikir cerita wanita itu indah dan mereka rumit dan kompleks dan saya senang berada di sini malam ini untuk merayakan semua wanita yang dinominasikan menceritakan kisah-kisah indah, menceritakan cerita wanita dan mengungkapkan hal-hal tentang diri kita yang penting dan yang menyatukan kita."

Lady Gaga menambahkan bahwa kegelapan dari peran itu bisa membuat dia kewalahan dan terkadang dia merasa lelah, tapi dia merasa didukung oleh orang-orang di sekitarnya.

PEOPLE

