Sibuk dengan Bayi Kembar, Ashley Graham Cuti dari Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Ashley Graham sedang menikmati mengasuh anak kembarnya yang berusia 2 bulan. Pada hari Jumat, 11 Maret 2022, model berusia 34 tahun itu berbagi fotonya dengan anak kembarnya, Maleakhi dan Roman, yang dilahirkan pada 7 Januari. Dalam potret yang menggemaskan, Graham terlihat tersenyum manis sambil memegang si kembar di pelukannya.

"Been off the gram," tulisnya dalam keterangannya, menjelaskan "Inilah dua alasan besarnya."

Dalam Instagram Story, ia merayakan momen ini dengan fotonya sedang menyusui Maleakhi dan Roman. "9 minggu hari ini," tulisnya pada keterangan foto.

Graham, yang juga berbagi putra berusia 2 tahun dengan suaminya, Justin Ervin, Isaac, melahirkan si kembar di rumah.

Dia mengumumkan kelahiran mereka di Instagram Story-nya. "Justin dan saya sangat senang bahwa bayi laki-laki kami sudah hadir di sini. Mereka lahir pagi ini di rumah dan bahagia serta sehat."

"Saya meluangkan waktu untuk memulihkan diri dan terhubung dengan suami dan tiga anak laki-laki saya, tetapi saya benar-benar tidak sabar untuk berbagi lebih banyak dengan kalian semua. Banyak cinta, AG."

Ervin mengunggah ulang pesan di akunnya sendiri, menambahkan, "Aku mencintaimu, @ashleygraham."

"Terima kasih, Yesus untuk kelahiran supernatural kami!" dia menulis. "Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua."

Isaac telah menjalankan peran barunya sebagai kakak laki-laki. Bulan lalu, Graham memperlihatkan sekilas hidupnya sebagai ibu dari tiga anak, mengunggah foto putranya Isaac berdiri di atas bayi yang baru lahir saat dia meletakkan tangannya di perut mereka.

Graham, yang biasanya menyembunyikan identitas anak-anaknya dalam foto, membagikan foto di Instagram Story-nya dengan emoji hati putih di wajah si kembar saat mereka mengenakan pakaian oranye yang serasi.

Februari lalu, Ashley Graham mengungkap tentang pengalamannya menjadi ibu. "Menjadi orang tua, banyak di antaranya adalah coba-coba," kata dia. "Mencari bantuan, membangun kepercayaan diri di sepanjang jalan dan memiliki cukup kepercayaan pada diri sendiri bahwa Ibu dan Ayah tahu apa yang terbaik untuk bayinya. Dan memaafkan diri sendiri di sepanjang jalan."

