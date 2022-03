Hari Perempuan Internasional, Cinta Laura Pernah Sakit Hati karena Diremehkan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret menjadi momentum bagi banyak selebritas untuk menyampaikan pesan dukungan untuk sesama perempuan. Salah satu dari selebritas itu adalah Cinta Laura Kiehl.

Aktris dan penyanyi itu menceritakan pengalamannya di masa lalu ketika mengetahui bahwa persepsi orang terhadap dia jauh dari kenyataan sehingga membuat dia merasa sakit hati.

“Aku pernah merasa bahwa kerja kerasku tidak ada gunanya walaupun aku selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan karya-karya yang aku harap dapat menunjukan potensi diriku. Selama bertahun-tahun aku merasa diremehkan sehingga aku mulai menyimpan rasa pahit yang akhirnya membuat aku mempertanyakan kemampuanku dan keinginanku untuk berjuang,” kata dia dalam unggahannya, Selasa.

Saat itu dia masih merasa memerlukan validasi orang lain untuk merasa bahwa dia hebat. Tapi karena persepsi orang yang berbeda, dia merasa kreativitasnya jadi terhambat. Lebih buruk lagi, dia bahkan merasa tidak sepenuhnya menjadi dirinya lagi. Dia terpaksa menyesuaikan identitasnya sesuai dengan keinginan dan ekspektasi orang lain agar bisa diterima. Dia tidak menyadari bahwa ketulusan dalam menjadi diri sendiri justru lebih penting untuk membuat orang lain merasa lebih dekat dan mengerti siapa dia yang sebenarnya.

“Moral of the story, pada akhirnya aku sadar bahwa aku layak bahagia. Aku belajar bahwa hanya dengan memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku lah aku dapat maju dengan hidupku dan tidak tenggelam dalam rasa sedih, gelisah dan kemarahan,” tulis dia.

Saat tidak peduli lagi terhadap persepsi orang lain, dia akhirnya belajar untuk benar-benar mencintai dan menghargai diri sendiri. Dari situlah dia menjadi lebih berani dan bebas dalam mengekspresikan opininya, mengambil risiko dalam berkarya, dan menjadi dirinya yang sesungguhnya.

“AKU berharga. KAMU berharga. KITA berharga. Jangan pernah membiarkan orang lain membuatmu merasa kecil. Do not dim your light out of fear for what others might think. You’re worth it,” dia menambahkan.

Unggahan ini merupakan bagian dari tantangan dari @rahasiagadis untuk mengunggah foto dengan tulisan #KamuBerharga hingga 15 Maret. Setiap foto yang diunggah dengan #KamuBerhargaRG, komunitas perempuan muda itu akan menyumbangkan Rp10.000 untuk mendukung para perempuan korban kekerasan lewat Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan.

Selain Cinta Laura, tantangan ini diikuti banyak selebritas lain, termasuk Luna Maya, Leony, Najwa Shihab, Feby Febiola, Melly Goeslaw, Della Dartyan, Imelda Therinne, Aruan Marsha, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Pernah Jalani Toxic Relationship, Cinta Laura : Kita Nggak Ada yang Aman