Kebiasaan Sederhana di Pagi Hari yang Bisa Mengatasi Sembelit

TEMPO.CO, Jakarta - Sembelit atau konstipasi menimbulkan perasaan tidak nyaman, menyakitkan, dan dapat menghalangi aktivitas sehari-hari. Kondisi ini ditandai dengan buang air besar yang jarang atau rasa sakit dan kesulitan buang air besar. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, sekitar 16 persen orang dewasa Amerika juga mengalaminya.

Gangguan pencernaan ini sebenarnya bisa diatasi dengan satu kebiasaan sederhana setiap hari, yakni minum air hangat di pagi hari. Menurut Mayo Clinic, air putih saat bangun tidur membantu mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh, mengatur suhu tubuh, dan mengeluarkan racun dari sistem. Manfaat terakhir ini yang menjadikan air sebagai alat yang ampuh untuk membantu meringankan konstipasi.

Sebenarnya minum air putih dengan suhu berapa pun akan membuat terhidrasi. Namun, air hangat adalah yang terbaik untuk sembelit menurut sebuah studi September-Oktober 2016 di Gastroenterology Nursing. Minum air hangat satu gelas dapat membantu memulai metabolisme dan membuat perut bergerak.

"Penelitian telah menunjukkan bahwa minum air dingin dapat menurunkan motilitas. Misalnya, minum air pada 2 derajat Celcius (sekitar 36 derajat Fahrenheit) ditemukan untuk menekan kontraksi lambung dibandingkan dengan 37 dan 60 derajat Celcius (98 dan 140 derajat F, masing-masing)," kata Elena A. Ivanina, ahli gastroenterologi dan pencipta situs kesehatan usus integratif Gutlove.com, seperti dikutip Livestrong.com, Senin, 7 Maret 2022.

Ivanina biasanya merekomendasikan orang minum setidaknya 8 gelas air per hari, tetapi jumlah itu bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas.

Lalu berapa suhu yang tepat untuk minum air? Bervariasi. Penelitian merekomendasikan minum air antara 130 derajat Fahrenheit atau 54 derajat Celcius dan 160 derajat Fahrenheit atau 71 derajat Celcius untuk menghindari melepuh, menurut studi Gastroenterology Nursing 2016. Aturan praktisnya adalah suhu suam-suam kuku tetapi tidak terlalu panas sampai orang tidak bisa menyesapnya.

Selain suhu, perhatikan juga jumlahnya. Klinik Cleveland merekomendasikan minum minimal 8 cangkir (1 cangkir sama dengan 8 ons atau 237 mililiter) air sepanjang hari. Tapi jika mengalami sembelit parag, jumlah yang diminum sebaiknya ditambah 2 sampai 4 cangkir. Sudi PLOS One Januari 2020 menyebutkan bahwa minum minimal 8 gelas air sehari membantu meringankan sembelit pada orang yang hidup dengan sindrom iritasi usus besar.

Saat bangun tidur, minumlah setidaknya satu hingga dua gelas air ketika untuk membuat saluran pencernaan berfungsi. Tapi air saja tidak akan berhasil. Makan banyak makanan berserat tinggi (buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian) juga akan mendukung usus yang sehat dan membuat buang air besar tetap teratur. Minum cukup air penting untuk diet tinggi serat karena membantu melewatkan serat melalui saluran pencernaan untuk pencernaan yang lebih baik.

Jika air hangat biasa tidak menarik, coba tambahkan perasan lemon atau jeruk nipis. Ini menambahkan dosis vitamin C dan asam sitrat yang baik ke air pagi hari. Lemon dan limau juga membantu pencernaan dan sembelit karena keasamannya membantu membersihkan usus, menurut studi Januari-Februari 2021 di Journal of Science and Technology.

Baca juga: Sudah Konsumsi Serat Tapi Masih Sembelit, Ini 5 Penyebabnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.