TEMPO.CO, Jakarta - Di usianya yang baru 8 tahun, North West benar-benar berubah menjadi fashionista pemula. Hal ini tentu ada pengaruh khusus dari ibunya, Kim Kardashian dan jumlah pakaian mahal yang dia miliki di lemari pakaiannya.

Putri tertua Kim Kardashian dan Kanye West ini jelas cukup berani untuk membuka lemari ibunya dan mencoba apa pun yang dilihatnya, termasuk sepatu dan tas tangan. Melihat lucunya tingkah laku sang putri, Kim pun tak ragu membagikan momen North yang dengan gigih mencoba berbagai pakaian mahalnya itu di media sosial

Berikut adalah 5 barang mahal yang dipinjam North West dari lemari Kim Kardashian

1. Dior Metal Saddle Bag USD 35 ribu atau sekitar Rp 503 juta

North West, putri sulung Kim Kardashian dan Kanye West, menggunakan item fashion ibunya. Instagram.com/@kimkardashian

Bintang 'KUTWK' itu berbagi foto pada Agustus 2019, di mana ia, North West, dan Saint West, dalam perjalanan ke Jepang. Dalam foto tersebut, North terlihat mengenakan Dior Metal Saddle Bag, yang merupakan milik ibunya, dan merupakan aksesori yang cukup mahal, dan merupakan salah satu dari 10 yang diproduksi, menurut Vogue.

Tas yang dibuat pertama kali memulai debutnya di pameran koleksi pra-musim gugur Dior di Jepang pada tahun 2018, dengan seniman Jepang Hajime Sorayama berkolaborasi dalam aksesori tersebut, menurut Robb Report.

2. Sepatu boots Balenciaga USD 1.700 atau sekitar Rp 24,4 juta

North West, putri sulung Kim Kardashian dan Kanye West, menggunakan item fashion ibunya. (Twitter.com/Kim Kardashian)

Kembali ketika North West berusia 3 tahun, Kim Kardashian berbagi foto di media sosial putrinya berbaring di lantai, sepatu bot Balenciaga krom setinggi paha praktis mengerdilkan bingkai kecilnya, menurut Harper's Bazaar.

"Tidak menyangka akan terjadi secepat ini... bayi perempuanku mencuri sepatuku. Setidaknya dia punya selera yang bagus," tulis Kardashian pada keterangan fotonya dengan serangkaian emoji tertawa.

3. Sepatu boots kulit ular merah muda USD 775 atau sekitar Rp 11,2 juta

North West, putri sulung Kim Kardashian dan Kanye West, menggunakan item fashion ibunya. (Twitter.com/Kim Kardashian)

Sayangnya untuk North, Kim Kardashian tidak selalu mengizinkan putrinya berjalan keluar rumah dengan mengenakan pakaiannya, terutama sepasang sepatu bot Yeezy yang belum dirilis, menurut Daily Mail.

Pada April 2019, Kardashian membagikan serangkaian foto North mengenakan pakaian yang terkoordinasi dengan sempurna. North mengenakan gaun kulit ular merah muda, leher tinggi dengan sepasang sepatu boots setinggi paha dengan motif dan warna yang sama. Namun, sepatu boots itu sangat jelas tidak dimaksudkan untuk seorang anak, milik ibunya.

Bersamaan dengan foto-foto, yang menampilkan North menjadi kesal ketika dia menyadari dia tidak bisa memakai sepatu itu, Kardashian memberi keterangan pada foto itu, "Sooooo Miss North berpakaian sendiri dan mengira dia siap untuk hari itu sampai saya menjelaskan dia tidak bisa memakai sepatu bot saya."

4. High heels

Saat menghadiri pesta ulang tahun True Thompson, North West tidak bisa menahan diri untuk mencuri stiletto ibunya, yang ditangkap dalam video yang dibagikan Kim Kardashian di Instagram Story-nya, menurut Entertainment Tonight.

Dalam video tersebut, Kardashian menunjukkan sepatu yang dikenakan North, sambil menggendong adik bungsunya, Chicago, dengan mengatakan dalam klip itu, "Dia tidak akan keluar rumah tanpa sepatuku."

Meskipun dapat dimengerti bahwa North ingin memakai sepatu ibunya, yang mungkin sangat mahal, Kardashian tidak gentar memberi tahu putrinya untuk memakai sepatu lain. “Bagaimana kamu melakukan ini dengan sepatu hak tinggi? Oke, oke, turunkan adikmu. Tidak tidak tidak, saya bilang hanya ..." kata maestro kecantikan KKW ketika North akhirnya menyerah dan menempatkan Chicago di tanah di sebelahnya. "Northie, kamu harus ganti sepatu."

5. High heels api Prada USD 550 atau sekitar Rp 7,9 juta

North West, putri sulung Kim Kardashian dan Kanye West, menggunakan item fashion ibunya. (Twitter.com/Kim Kardashian)

Pada Januari 2019, Kim Kardashian membagikan foto North West mengenakan sepatu hak tinggi miliknya di media sosial. Prada telah merilis kembali versi sepatu hak api 2012 mereka, menurut Who What Wear. Flame Wedge Sandals yang baru menampilkan potongan api yang menelusuri tepi belakang wedges dengan warna-warna kontras, membuatnya langsung dikenali, dan sesuatu yang tampaknya menarik perhatian North. "North in my closet," tulis Kardashian pada keterangan fotonya.

YOUR TANGO

Baca juga: Kim Kardashian Cerita Putrinya North West Jadi Stylist untuk Pemotretan Vogue

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.