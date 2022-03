Jessica Simpson Sukses Menjual 16 Ribu Dress Koleksinya saat Siaran Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Simpson muncul di HSN pada hari Kamis, 3 Maret 2022 untuk membagikan koleksi busana musim seminya. Wanita 41 tahun itu sempat jeda dari pertunjukan untuk merayakan keberhasilan lini busananya melalui sebuah unggahan di Instagram-nya.

"Holy Guacamole! Hari belum berakhir dan kami telah menjual 16 ribu gaun! Dan masih ada lagi yang akan datang," tulis Jessica Simpson yang mengenakan gaun bermotif bunga bohemian dan jaket senada dengan heels berwarna pink muda"Kembali live di HSN dalam 20 detik."

Sebelumnya pada hari itu, penulis Open Book memposting foto bersama ibunya, Tina, saat mereka berdua mengenakan pakaian bermotif macan tutul. "Siaran langsung sepanjang malam dan siang dengan Tina Simpson berbicara tentang desain eksklusif Jessica Simpson Style untuk HSN," dia berbagi, menambahkan bahwa keduanya sangat bahagia dan bersenang-senang memberikan beberapa tips gaya untuk pengikutnya.

Jessica Simpson sempat terbuka kepada Entrepreneur awal bulan ini tentang tidak dianggap serius sebagai pengusaha wanita. "Diremehkan adalah kekuatan super," katanya. "Itu membuat Anda ingin melambung di atas semua orang. Tapi sungguh, lebih baik melakukannya dengan sabar. Saya bermain dengan cara yang membuat orang tahu bahwa saya ikut bermain."

Koleksi Jessica Simpson pertama kali menghasilkan USD 1 miliar atau sekitar Rp 14,3 triliun dalam penjualan tahunan pada tahun 2012. Oktober lalu, Simpson dan ibunya mendapatkan kembali kepemilikan merek tersebut setelah perusahaan induk Sequential Brands Group Inc. mengajukan kebangkrutan pada Agustus.

Sebelum pembelian, keduanya memiliki saham minoritas (37,5%) di perusahaan setelah Sequential Brands Group Inc. membeli saham mayoritas dari Camuto Group pada tahun 2015. "Itu berarti dunia mutlak bagi saya untuk dapat mengambil alih kepemilikan penuh atas merek saya," kata pelantun "With You" itu dalam cover story Footwear News saat itu.

Jessica Simpson menambahkan setelah 16 tahun berbisnis, dia siap menghadapi fase menarik berikutnya dengan tangan terbuka. "Saya tahu langit adalah batasnya ketika ibu saya, tim kami yang luar biasa, dan saya mengunci pelanggan kami sepenuhnya," katanya.

