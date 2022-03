Fashion Serbahitam Agnez Mo di Billboard Women In Music 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Agnez Mo menjadi salah satu tamu di Women In Music 2022 Billboard yang di YouTube Theatre Inglewood, California, Amerika Serikat, pada Rabu malam, 2 Maret 2022. Acara ini digelar untuk para wanita yang berkarya di industri musik serta pendatang baru yang menduduki puncak tangga lagu Olivia Rodrigo, yang merupakan Woman of the Year 2022 versi Billboard.

Berjalan di karpet merah, Agnes Mo mengenakan pakaian serbahitam dengan sedikit sentuhan tomboi. Dia memadukan turtleneck hitam yang ditutupi dengan oversize blazer kulit beraksen belt dengan warna yang sama. Sebagai bawahan, dia memilih celana panjang kulit longgar.

Melengkapi penampilannya, Agnez mengenakan sepatu boots kulit dengan ujung persegi dari Leather Gaia Boots. Pelantun “Coke Bottle” itu juga membawa tas kulit kecil berbentuk persegi yang serasi dengan seluruh penampilannya. Dia menambahkan kalung, anting, dan cincin hitam bertabur berlian yang menambah kesan gothic.

Untuk riasan, dia memilih makeup bernuansa glamor yang menonjolkan area mata serta lipstik nude pink. Rambut ekstensi yang pirang panjang dikepang dengan belahan tengah di bagian depan.

Agnez mengunggah foto-fotonya dari acara tersebut di Instagram. Dia tampak berfoto dengan musikus Sevyn Streeter dan CEO Femme It Forward, perusahaan music dan hiburan perempuan.

“About last night @billboard women in Music awards (While we’re at it, our Patience is #4 on billboard’s adult R&B new & active chart! AGNATION this is for y’all!),” tulis dia di keterangan.

Agnez juga menyertakan tangkapan layar yang menunjukkan single-nya, “Patience”, berada di urutan keempat tangga musik kategori Adult R&B New and Active Billboard.

Billboard Women in Music dirayakan setiap tahun. Tahun ini acara dipandu oleh Ciara yang dinobatkan sebagai Billboard's Woman Of The Year pada tahun 2009. Olivia Rodrigo membawa pulang kehormatan terbesar malam itu setelah dinobatkan sebagai Woman Of The Year Billboard.

PAGESIX | DAILY MAIL

