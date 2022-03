Shakira Ungkap Satu Alasan yang Bikin Dia Bertengkar dengan Gerard Pique

TEMPO.CO, Jakarta - Shakira dan Gerard Pique telah bersama sejak 2011. Pasangan ini terlihat selalu akur, tapi ada satu hal yang membuat mereka "bertengkar" yakni tentang waktu.

Dalam sebuah wawancara baru yang dikutip People, Senin, 28 Fenruaro 2022, penyanyi itu mengatakan bahwa latar belakang mereka yang berbeda sering kali menimbulkan konflik kecil. Shakira adalah orang Kolombia, sedangkan Pique warga negara Spanyol. Shakira sering kali "ngaret" soal waktu, sedangkan Gerard Pique selalu tepat waktu.

"Suamiku yang malang, pacar, baby daddy, apa pun panggilanmu, dia harus menungguku begitu lama. Dia lelah menunggu," katanya sambil tertawa di podcast Planet Weirdo with Holly H. "Karena waktu Kolombia tidak sama dengan waktu Catalonia, waktu Spanyol."

Penyanyi berusia 45 tahun itu menjelaskan bahwa karena Pique telah lama menjadi bagian dari tim sepak bola, dia terbiasa dengan jadwal yang ketat, tidak seperti penyanyi itu. Pique adalah pemain Barcelona FC sejak 2008.

"Pikirannya terstruktur seperti itu dan pikiran saya... Saya menjadi jauh lebih tepat waktu sejak saya bertemu dengannya," katanya. "[Tapi] saat-saat kami benar-benar bertarung adalah karena saya terlambat dan dia menunggu."

Pelantun "Hips Don't Lie" itu juga mencatat bahwa kariernya beroperasi secara berbeda, karena hari-hari dalam seminggu menyatu dan minggu serta akhir pekan semua berbaur menjadi satu.

"Saya selalu bekerja, tidak masalah apakah saya harus bekerja pada hari Sabtu atau Minggu atau Senin, itu sama saja," katanya. "Jadi saya benar-benar kehilangan konsep tentang waktu."

Dia dan Pique telah bersama sejak 2011, dan mereka berbagi putra Milan, 9, dan Sasha, 7. Pasangan ini bertemu di lokasi syuting video musiknya untuk "Waka Waka (This Time for Africa)" yang menjadi lagu resmi Piala Dunia FIFA 2010.

Shakira merilis "Don't Wait Up" pada bulan Juli, yang menandai rilisan solo pertamanya sejak 2017 dan lagu berbahasa Inggris pertamanya sejak "Try Everything" pada 2016.

