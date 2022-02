Lady Gaga Tampil Glamor dengan Gaun Putih Armani di SAG Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga tampil bold saat menghadiri Screen Actors Guild atau SAG Awards 2022 pada hari Minggu, 27 Februari 2022. Penyanyi 35 tahun itu mengenakan gaun putih Armani Prive yang pas saat melangkah di karpet merah. Garis leher model hati yang mewah dan berwarna emas berpotongan rendah berbentuk V yang dalam menambah pesona penampilannya.

Gaga melengkapi penampilannya dengan kalung Tiffany & Co. yang rumit dan anting-anting berlian. Rambutnya yang pirang dan bergelombang dibiarkan tergerai membuat penampilannya semakin tertuju pada pakaian aktris A Star Is Born itu. Selain itu, makeup-nya pun terlihat bold dengan eyeshadow putih yang membingkai eyeliner cat-eye.

Lady Gagay yang dinominasikan untuk Aktor Wanita - Pemeran utama untuk perannya sebagai Patrizia Reggiani dalam film House of Gucci - menghadiri acara tersebut secara langsung di The Barker Hangar in Santa Monica, California, Amerika Serikat. Acara penghargaan tahun sebelumnya diadakan secara virtual di tengah pandemi virus corona yang sedang berlangsung.

“Kisah yang saya ceritakan [dengan pakaian saya] adalah kebenaran, yaitu bahwa saya merasa sangat terhormat berada di sini,” kata Gaga kepada Laverne Cox and E! News 'di karpet merah. “Ini adalah malam yang indah di mana kita bisa merayakan seni bersama dan merayakan satu sama lain.”

Pemenang Oscar itu kemudian melanjutkan dengan ungkapan simpati kepada negara Ukraina yang sedang dilanda perang. "Ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia dan hati saya benar-benar tertuju ke Ukraina," mengacu pada invasi Rusia baru-baru ini ke negara Eropa. "Saya pikir malam ini kita harus benar-benar duduk dalam rasa syukur ini."

Di laman Instagram-nya dia juga memberikan pernyataan serupa. "Harapan saya yang sebenarnya malam ini adalah bahwa selama dua jam saya dan sesama aktor di SAG Awards akan membuat publik tersenyum. Saya merasa terhormat telah berada di sana, merupakan hak istimewa untuk menjadi seorang entertainer. Ada banyak alasan yang dunia berikan kepada kita sepanjang waktu untuk TIDAK tersenyum. Saya berdoa malam ini untuk Ukraina dan mengirim senyum ke semua hati Anda, saya berdoa akan segera pulih," tulisnya.

Kembali pada perannya dalam film House of Gucci, pelantun "Bad Romance" itu sebelumnya membuka tentang mengapa dia mengambil peran Reggiani, istri terasing dari mendiang Maurizio Gucci, mengungkapkan bahwa dia meminta saran sahabatnya Bradley Cooper sebelum menandatangani proyek tersebut.

“Saya sudah curhat pada Bradley selama bertahun-tahun,” kata Gaga dalam episode podcast “Awardist” Entertainment Weekly pada Desember 2021. “Dan saya selalu menghargai dukungan dan nasihatnya, pemikirannya tentang upaya masa depan saya.”

Gaga mencatat bahwa dia adalah penggemar berat pendekatan Ridley Scott terhadap film tersebut, yang didasarkan pada buku tahun 2000 dengan nama yang sama. Film ini menggambarkan peristiwa yang mengarah pada pembunuhan Maurizio Gucci (diperankan oleh Adam Driver), cucu Guccio Gucci, yang mendirikan rumah mode.

"Ketika saya membaca naskahnya, saya benar-benar jatuh cinta dengan gagasan bahwa orang tidak tahu cerita sebenarnya dari apa yang terjadi," lanjut Lady Gaga. “Dan itu karena saya pikir Patrizia yang asli sedang mencoba untuk mendorong narasi yang memuliakan dia sebagai bos wanita yang kuat yang mengalahkan Gucci dan bukan itu yang saya lihat.”

