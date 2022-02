Cerita Nana Mirdad Jalani Isolasi Mandiri, Sempat Tertipu Hasil Tes Antigen

TEMPO.CO, Jakarta - Nana Mirdad lega karena sudah bisa keluar dengan bebas dari kamar isolasi di rumahnya di Bali. Aktris dan pengusaha itu dinyatakan terinfeksi Covid-19 sejak 10 hari lalu.

Dalam unggahannya di Instagram, Sabtu, 25 Februari 2022, ibu dua anak itu membagikan fotonya duduk di balkon sambil tersenyum.

“Bye bye isolation, hello world! I'm back! Selama isolasi banyak banget down nya... Dan aku bersyukur hari ini udah bisa hidup normal lagi...” tulis dia mengawali keterangan fotonya.

Perjalanan isolasi mandiri Nana tak terlalu mulus. Beberapa hari setelah menjalani isolasi, dia sempat tertipu oleh hasil tes antigen yang menyatakan dia sudah negatif. Namun, dia tidak percaya begitu saja dengan hasil tes itu karena dia merasa tubuhnya belum terlalu bugar. Akhirnya dia memutuskan menjalani tes PCR dan hasilnya dia masih positif. Dia pun kembali melanjutkan isolasinya.

Pengalaman itu dia bagikan di Instagramnya. Dia berharap para pengikutnya belajar dari ceritanya sehingga tidak menjalani tes asal agar tidak menulari orang di sekitarnya.

“Inget kan waktu aku hampir aja keluar isolasi setelah dapet hasil test antigen negatif ? Please kalau sudah terkonfirmasi positif dan dibawah waktu 10 hari mau bebas jangan hanya pakai test antigen ya.. Karena kalian ternyata masih berpotensi menularkan meskipun antigen negatif.. Kecuali kalau PCR dan hasilnya sudah negatif ya sudah aman...Please harus sabar,” dia melanjutkan.

Dia juga memberi semangat orang-orang yang masih positif Covid-19 dan menjalani isolasi. Menurut dia, isolasi tidak selalu membosankan, bisa juga dimanfaatkan untuk banyak hal yang produktif. Nana sendiri tetap menjalani aktivitas seperti biasa karena dia tidak mengalami gejala yang berat. Dia masih berolahraga, bereksperimen dengan makeup dan pakaian, dan mengerjakan endorsement.

“Yang masih berjuang diluar sana semangat selalu ya, percaya pasti kalian akan sembuh... Banyak pakai waktu isoman dengan produktif sebisa mungkin.. Atau kalau memang lemes istirahat dan banyak baca buku... Tetap lakuin hal yg bermanfaat untuk kita,” kata dia.

Menurut dia, hal yang penting bagi orang yang positif Covid-19 adalah mengikuti aturan pemerintah untuk diam di rumah saja agar memutus mata rantai penularan virus. “Karena penyakit ini memang butuh kesadaran dari setiap kita masing2 untuk saling menjaga.. If I can do it, you can do it too! Have a blessed Saturday, semuanya,” Nana mengakhiri ceritanya.

Ini bukan pertama kali Nana Mirdad menjalani isolasi mandiri. Pada 2020, dia juga harus berpisah dengan anak dan suami, Andrew White, tetapi bukan karena positif Covid-19. Dia hanya baru pulang dari Jakarta dan takut menularkan virus kepada anggota keluarganya.

