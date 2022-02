Ivan Gunawan Rilis Koleksi Hari Raya Bertema Time Flies, Terinspirasi Kupu-kupu

TEMPO.CO, Jakarta - Ivan Gunawan merilis koleksi Hari Raya 2022 untuk Mandjha Hijab dan Ivan Gunawan Prive di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 23 Februari 2022. Koleksi ini mengusung tema Time Flies yang dilambangkan dengan kupu-kupu.

Menurut Ivan, kupu-kupu menggambarkan metamorfosis sempurna dari bahan mentah menjadi busana yang didesain berkualitas. Untuk memperkuat tema ini, dia menghias runway dengan potongan origami kupu-kupu putih yang bersih.

Dia juga menghadirkan motif kupu-kupu dalam potongan busana. “Very simple, nggak terlalu aneh-aneh, karena Lebaran kita belum bisa gaspol seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap sifatnya hanya keluarga kecil, banyak yang melakukan perayaan Lebaran di rumah,” kata Ivan usai peragaan busana.

Ivan Gunawan meluncurkan koleksi Hari Raya Idul Fitri 2022 dari lini busana Mandjha bertema Time Flies, di Bandung, Rabu, 23 Februari 2022 (Tempo/Mila)

Karena itu, Ivan memakai bahan-bahan yang tidak mudah lecek, seperti cotton embroidery untuk fancy look, soft touch fabric untuk shiny elegance look, sifon untuk fancy look dan flowly shape. Untuk kerudung, dia memilih bahan yang nyaman dan mudah dibentuk seperti voal premium.

Warna yang dihadirkan juga sangat beragam, mewakili semua skin tone orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Koleksi ini menampilkan warna pastel seperti biru muda, hijau, abu-abu, peach, dan merah muda, dan ditutup dengan warna hitam dengan motif kupu-kupu putih.

“Jadi teman-teman yang punya kulit berwarna pun nggak takut pakai karena cutting-nya enak dipakai, nyaman, dan bikin langsing, walaupun Mandjha dan Prive primadonanya di motif,” kata dia.

Desainer Ivan Gunawan merilis koleksi Hari Raya 2022 lini Ivan Gunawan Prive di Bandung, Rabu, 22 Februari 2022 (TEMPO/Mila)

Soal motif, Ivan mengatakan bahwa semua motif di koleksi ini dirancang dan dicetak eksklusif sehingga tidak bisa ditemukan di merek lain.

“Semua motifnya nggak ada motif yang kami beli, semua kami buat sendiri karena eksklusif. Jumlahnya pun yang busana Hari Raya sangat limited,” ujar dia.

Meski sama-sama mengeluarkan koleksi Lebaran, Madhja Hijab dan Prive menampilkan koleksi dari kelas berbeda. Mandjha hadir dengan motif khas kupu-kupu, sedang Prive menampilkan monogram logo Ivan Gunawan yang elegan sebagai motif utama. Menurut dia, logo ini adalah simbol yang menunjukkan kelas sosial pemakainya yang dimunculkan dalam berbagai jenis produk seperti tunik, outer, celana, dress, dan kerudung.

Ivan Gunawan Prive hadir dalam warna-warna pastel dan monokrom hitam-putih yang tak lekang oleh waktu. Ada banyak pilihan potongannya, dari one set outfit, dress A line, blouse, outer, belt dengan monogram, pashmina pleats, scarf laser cut, knitted set, knitted dress, dan pants pleats.

Harga yang ditawarkan lini Mandjha mulai dari Rp199 ribu untuk kerudung mulai dan mulai dari Rp350 ribu untuk busana. Adapun Ivan Gunawan Prive mulai dari Rp399 ribu untuk kerudung dan mulai dari Rp500 ribu untuk busana. Perbedaan keduanya terletak pada jenis bahan, kualitas bahan, teknik print, dan detail.

Baca juga: Inspirasi Italia di Koleksi Lebaran Ivan Gunawan, Buongiorno 2020

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.