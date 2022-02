Sempat Tertunda, Scarlett Johansson Segera Luncurkan Produk Skincare Miliknya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Black Widow, Scarlett Johansson dan rekan bisnisnya, Kate Foster, akhirnya akan merilis produk skincare atau perawatan kulit merek mereka sendiri The Outset pada Selasa, 1 Maret 2022. Peluncuran merek ini sempat tertunda kurang lebih 7 bulan karena beberapa masalah.

“Halo semuanya, ini adalah teman saya dan mitra pendiri (The Outset) Kate Foster. Kate dan saya membuat The Outset untuk menjadi merek yang benar-benar universal dan merek yang dapat diakses, yang dapat Anda lihat dalam diri Anda. Silahkan bagikan dengan kami apa yang ingin Anda ketahui tentang The Outset dan apa yang ingin Anda lihat lebih banyak saat kami bersiap untuk meluncurkannya (produk The Outset),” kata Johansson dalam unggahan video reels Instagram The Outset bersama Kate Foster pada Selasa, 22 Februari 2022.

Merek perawatan kulitnya ini juga menjadi alasan mengapa ia mengambil langkah mundur dari kontrak kecantikan dengan merek lain. Johansson telah tampil sebagai wajah dari merek-merek mewah dan terkenal seperti parfum Dolce & Gabbana dan berperan dalam kampanye L’Oreal Paris. Ia juga ingin memiliki jalannya sendiri dalam dunia kecantikan melalui peluncuran The Outset.

“Saya telah menjadi wajah dari beberapa merek mewah sepanjang karir saya dan semua pengalam tersebut sungguh-sungguh luar biasa. Tapi, bagaimana saya menempatkan ini? Saya kira saya selalu merasa seperti saya sedang memainkan peran dalam kampanye-kampanye itu dan ketika saya berevolusi, saya ingin membuat dan mewakili mereka yang benar-benar (mewakilkan) saya,” jelas Johansson kepada Vogue.

Pada waktu yang tepat bersamaan dengan menurunnya permasalahan yang terjadi, Johansson dan Foster akhirnya merilis halaman Instagram dan website The Outset. Akun Instagram The Outset telah diikuti oleh lebih dari 35 ribu pengikut meskipun foto-fotonya baru diunggah tiga hari yang lalu pada Minggu, 20 Februari 2022.

“Di dalam edisi Maret Vogue Magazine. Kami sangat bersemangat untuk akhirnya mengungkapkan semua yang telah kami kerjakan - dan kami menghitung mundur hari sampai Anda semua dapat memenuhi rangkaian produk lengkap! 03.01.2022 #thestartofyou” bunyi keterangan uggahan Instagram The Outset yang menampilkan wajah Scarlett Johansson dalam majalah Vogue pada Selasa, 22 Februari 2022.

Johansson dan Foster berkolaborasi dengan sebuah perusahaan investasi swasta, The Najafi Companies, yang juga telah mendanai The Outset sepenuhnya. Organisasi tersebut juga telah membantu peluncuran beberapa merek lainnya sperti Tracee Ellis Ross’ Pattern Beauty dan Moon Oral Care.

“(The Outset) adalah merek perawatan kulit yang dibangun di sekitar kesuksesan kecantikannya sendiri yang ia (Scarlett Johansson) miliki dalam mengelola jerawat, kekeringan, dan penyakit umum yang datang dengan berjam-jam dihabiskan di kursi rias dan di depan kamera,” kata Direktur Kecantikan Vogue Celia Ellenberg untuk Majalah Vogue Maret 2022.

Sebagai bagian dari promosi, akun Instagram The Outset mengunggah foto-foto bernuansa hitam putih, termasuk juga beberapa sisi wajah Johansson. Suami Scarlett Johansson, Collin Jost, tak mampu menahan kesempatan untuk mengeluarkan candaan untuk projek baru istrinya.

“Apakah ini cara terbaik untuk menghubungi kamu? Aku sedang memulai merek serupa yang disebut “Part of a Face” dan ingin sekali menggunakan foto ini. Terima kasih.” tulis Colin Jost di kolom komentar unggahan The Outset lainnya.

Bersamaan dengan peluncuran merek perawatan kulitnya sendiri, Scarlett Johansson juga sedang sibuk dengan kehidupan pekerjaan dan keluarganya. Dia dan Jost baru saja menyambut anak pertama mereka, Cosmo, pada Agustus 2021. Sebelumnya, Johansson juga sudah terlebih dahulu memiliki anak perempuan berumur 7 tahun bernama Rose, dengan mantan suaminya Romain Dauriac.

