Gaun Meghan Markle saat Wawancara Oprah Bakal Dipajang di Museum

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pakaian Meghan Markle yang paling ikonik akan menjadi koleksi museum. Fashion Museum Bath, Selasa 22 Ferbruari 2022 mengumumkan bahwa gaun wrap Armani yang dikenakan Duchess of Sussex selama wawancara dengan Oprah Winfrey tahun lalu telah dinobatkan sebagai Dress of the Year 2021.

Penghargaan museum dipilih setiap tahun oleh otoritas industri terkemuka yang memilih perwakilan pakaian dari suasana mode dan budaya yang berlaku tahun lalu. Tahun ini, pemimpin redaksi majalah Dazed, Ibrahim Kamara, dan direktur seni, Gareth Wrighton, menganugerahkan penghargaan tersebut.

"Dalam budaya pop yang sangat bergaya saat ini, Dress of the Year sekarang berpotensi menjadi 'meme of the year' dan kami berdua menggunakan wawancara ikonik Meghan dan Harry dengan Oprah sebagai momen anti-kemapanan definitif yang akan selamanya bertahan dalam kesadaran kolektif Inggris," kata keduanya dalam sebuah pernyataan pers, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar.

Keduanya melanjutkan gaun wrap Girogio Armani yang dipakai Meghan Markle dikenakan untuk memamerkan kehamilan ilahi. "Mebingkai Duchess dalam warna hitam dengan lansekap taman Hollywood Tyler Perry yang melimpah. Tampilan ini sekarang, melalui asosiasi belaka dengan momen televisi viral, tertanam kuat dalam jiwa budaya pop kita," tambah mereka.

Meghan Markle saat tampil dalam wawancara dengan Oprah Winfrey. Meghan yang tengah hamil anak kedua hadir bersama sang suami, Pangeran Harry. YouTube

Untuk penampilan Oprah yang sangat dinanti bersama Meghan dan Harry: A CBS Primetime Special—saat itu Harry dan Meghan berbicara kepada Winfrey tentang keputusan mereka untuk mundur sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja dan pindah ke California—sang bangsawan mengenakan gaun sutra georgette dari koleksi Cruise musim semi/musim panas 2022 Giorgio Armani. Pada saat itu, Meghan sedang mengandung anak kedua dengan Harry, bayi perempuan Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Gaun hitam, yang menampilkan potongan V-neck dan ikat pinggang tinggi, juga memiliki motif bunga bersulam putih di bagian dada. Siaran pers museum mencatat bahwa desain bunga teratai mungkin juga berlipat ganda sebagai ekspresi simbolis kelahiran kembali, regenerasi diri dan pencerahan spiritual, dan kemampuannya untuk berkembang meskipun dalam kondisi yang tampaknya menantang.

"Gaun Armani berstruktur lembut dengan motif bunga teratai appliquéd yang indah adalah bagian dari tampilan yang dikuratori dengan cermat, dijamin untuk mengirim pesan, dan untuk membekas dalam kesadaran kita berkali-kali," Rosemary Harden, manajer museum, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pengunjung museum akan dapat melihat versi gaun Meghan Markle itu sebagai item terakhir dalam pameran "A History of Fashion in 100 Objects."

