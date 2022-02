Varsha Strauss Bikin Skincare Ibu Hamil dan Bayi Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Varsha Strauss Adhikumoro segera meluncurkan Dae Organics, produk perawatan kulit untuk ibu dan bayi terbarunya pada Maret 2022. Istri Panji Adhikumoro itu mengatakan merek perawatannya ini telah melalui proses pembuatan selama dua tahun.

“Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Varsha Adhikumoro dan saya sangat bahagia karena setelah dua tahun proses pembuatan, akhirnya saya dapat launching produk-produk organik skincare yang khusus dibuat untuk ibu di masa kehamilan dan bayi, dan disini dengan bangga saya perkenalkan Dae Organics,” ucap Varsha dalam video yang diunggah di Instagram-nya, Senin, 21 Februari 2022.

Varsha yang mengenakan dress biru muda dalam video itu menjelaskan alasannya membuat merek skincare Dae Organics. Dia mengaku sempat terkejut saat mengetahui bahwa produk perawatan kulit kesukaannya selama masa kehamilan banyak yang mengandung bahan kimia, yang tidak aman untuk digunakan saat hamil.

“Saya baru mulai tertarik akan produk yang bersih dan organik dimulai ketika saya hamil. Saya sangat terkejut, ternyata hampir semua produk-produk skincare favorit saya menggunakan bahan kimia keras, di mana hampir semua tidak aman untuk digunakan di masa-masa kehamilan. Lalu, waktu bayi saya lahir, saya mau lebih hati-hati dengan apa yang saya gunakan ke kulitnya,” lanjut menantu Bambang Trihatmodjo itu.

Varsha menegaskan bahwa semua produk yang akan ia gunakan, baik kepada dirinya maupun sang buah hati, harus mengandung bahan-bahan yang aman dan memang khusus untuk digunakan ibu hamil dan bayi.

“Saya harus yakin bahwa semua produk yang saya gunakan memang aman, lembut, dan efektif. Sehingga, saya mulai belajar dan mencari tahu tentang bahan-bahan dan produk-produk yang saya yakini dan ketahui itu akan aman,” tambah ibu satu anak itu.

Namun, ternyata Varsha menyadari selama ini sulit sekali untuk menemukan produk yang benar-benar mengandung bahan-bahan aman yang ia inginkan. Sebab itu, ia memutuskan untuk membuat produknya sendiri. “Di mana itu tidak gampang untuk menemukan produk-produk yang saya sukai dan percaya. Dan karena saya tidak bisa menemukannya, maka saya memutuskan untuk membuatnya. Itulah asal muasal Dae Organics dimulai,” ujarnya.

Varsha menambahkan produk Dae Organics sudah 100 persen menggunakan bahan-bahan natural serta organik yang berkualitas tinggi. Selain itu, produknya juga sudah halal dan tidak diujicobakan kepada hewan, atau cruelty free. Dua produk pertamanya akan segera diluncurkan pada Maret 2022. Meski dia tidak menjelaskan lebih rinci, dalam videonya terlihat beberapa potongan gambar produk dalam kemasan putih sleek berbentuk stik yaitu Belly Balm untuk mengurangi stretch mark serta krim multifungsi untuk puting dan bibir.

“Jadi, follow us on Instagram @daeorganics untuk menjadi yang pertama tahu tentang official date our product reveals dan visit daeorganics.com and sign up to our VIP email list untuk dapat special discount waktu launching kami. Terima kasih,” tandas Varsha Strauss.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

Baca juga: Gaya Varsha Strauss Istri Panji Trihatmodjo dalam Balutan Kebaya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.