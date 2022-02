Tory Burch Padukan Busana Santai dan Olahraga dalam Lini Pakaian Mewah

Tory Burch menampilkan koleksi musim gugur/musim dingin 2022 di New York Fashion Week (Instagram/@toryburch)

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer Tory Burch menilai bahwa perempuan tidak ingin memiliki aturan tentang apa yang bisa mereka kenakan dan kapan mereka bisa memakainya. Perempuan ingin berpakaian dengan cara mereka sendiri. Dan dia membantu para perempuan melakukannya dengan koleksi barunya.

Desainer asal Amerika Serikat itu menampilkan koleksi musim gugur/musim dinginnya di New York Fashion Week pada awal pekan ini. Dia menampilkan pakaian yang banyak diminati selama pandemi yang menggabungkan pakaian sehari-hari dengan pakaian olahraga. Ini mencerminkan pendekatan baru terhadap mode dan keinginan untuk lebih sedikit struktur dan lebih nyaman, tanpa mengorbankan gaya.

Dalam pertunjukannya, Burch menampilkan track jacket rajut berwarna gelap dengan garis kuning sporty, dipasangkan dengan celana boucle wol. Ada pula t-shirt manik-manik tangan dan pullover seperempat ritsleting yang terbuat dari jersey.

"Saya suka olahraga dan kami memiliki koleksi olahraga, tetapi kami ingin melihatnya melalui lensa mewah, dan saya melihat wanita mengenakan pakaian seperti itu dan memadukannya untuk malam dan itu adalah bagian yang menarik," kata Burch dalam sebuah pernyataan. wawancara setelah pertunjukan.

Banyak desain menampilkan titik dan tepi asimetris di bagian belakang kemeja, ujung lengan, dan ujung rok. Celana high rise ketat di pinggang tapi kemudian longgar dan mengembang dalam gaya harem dan pasak. Ada mantel berwarna netral, beberapa pendek dan berikat pinggang untuk menonjolkan pinggang, yang lain jatuh ke pertengahan betis.

Hitam dan cokelat tanah mendominasi koleksinya, tetapi ada percikan warna-warni ceria yang menyenangkan seperti warna merah tua dan merah cerah. Burch mengatakan dia mendapat inspirasi dari gerakan desain Memphis dari tahun 1980-an, yang berfokus pada dekorasi postmodern yang menampilkan bentuk abstrak dan asimetris serta warna-warna cerah.

“Saya sebenarnya secara kasar melihat Memphis dan beberapa tembikar dan karpet, tetapi saya juga sengaja tidak ingin itu mencerminkan satu dekade. Tapi saya tahu bahwa warna dan semangat dan kegembiraan harus menjadi bagian dari itu karena saya pikir kita semua siap untuk move on dari dua setengah tahun terakhir,” katanya.

Tampilan terakhir adalah beberapa gaun lengan panjang dan legging yang terbuat dari jersey, dalam warna gelap dengan bentuk geometris dalam warna-warna cerah seperti kuning dan merah.

Peragaan busana Tory Burch digelar di lantai 25 gedung pencakar langit Manhattan yang menghadap ke hotel New Yorker dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang mengelilingi runway, menampilkan cakrawala New York saat matahari terbenam. Saat para model berjalan di atas catwalk, tanda neon merah raksasa "New Yorker" bersinar di kejauhan, dengan logo Tory Burch diproyeksikan di bawahnya.

Peragaan busana ini dihadiri selebritas Hollywood seperti Uma Thurman, editor Vogue Anna Wintour, aktor Aimee Lou Wood dan Katie Holmes.

“Saya suka Tory Burch. Saya suka pakaiannya dan dia wanita yang fenomenal, jadi saya sangat senang untuk keluar dan mendukungnya, dan menyenangkan serta menginspirasi berada di sekitar orang-orang yang berkreasi,” kata Holmes tentang pertunjukan itu.

INDIAN EXPRESS

Baca juga: Keistimewaan Masker Desainer yang Ludes dalam Waktu Satu Jam

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.