Katharine McPhee Cerita Perjuangan dengan Citra Tubuh selama Hamil

TEMPO.CO, Jakarta - Katharine McPhee mengungkapkan perjuangan citra tubuh yang dia hadapi selama kehamilannya. Penyanyi dan aktris berusia 37 tahun mengatakan bahwa saat hamil putranya, Rennie, 11 bulan, dia melihat tubuhnya dengan cara berbeda.

"Meskipun kamu tahu bahwa tubuhmu akan berubah, dan kamu berharap bahwa memiliki masalah kontrol dengan tubuhmu... secara psikologis, itu sesuatu yang berbeda," kata McPhee dalam Instagram Live seri Katherine Schwarzenegger Pratt, Before, During and After, Kamis, 17 Februari 2022.

Rennie adalah anak tunggalnya bersama suami, David Foster.

McPhee mengatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya dia berjuang dengan gangguan makan. Dia takut berat badan badannya bertambah berlebihan selama trimester pertama karena dia lebih lapar dari biasanya.

"Saya kehilangan kendali dan saya kembali ke versi lama saya yang tidak teratur, yang mengecewakan karena saya hanya ingin menikmati bayi saya," kata McPhee. "Saya menelepon psikiater lama saya, sejak saya mengikuti program di awal usia 20-an, dan dia datang dan duduk bersama saya, dan berkata, 'Ada apa?'"

Psikiaternya mengatakan bahwa perasaan yang dia alami adalah normal dan diharapkan. McPhee juga mencatat bahwa dia berkonsultasi dengan spesialis makanan pada saat itu, tetapi dia memutuskan untuk tidak sering bertemu mereka dan membiarkan tubuhnya mencari tahu kebutuhan makannya sendiri.

"Cara saya mengatasi perilaku tidak teratur, dalam hal makanan, tidak terobsesi dan membiarkan tubuh saya memberi tahu saya apa yang dibutuhkan," katanya. Jadi dia tidak terlalu ketat soal makanan. Pagi hari tidak harus selalu oatmeal atau beberapa ons protein karena itu membuat dia tertekan.

Dalam bincang-bincang itu, McPhee juga berbagi nasihat tentang self-love yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. "Bagi saya, saya harus mengambil langkah, melewatinya, untuk menemukan self-love. Wajar saja mengatakan bahwa kamu tidak selalu memiliki momen cinta diri," lanjutnya. "Saya benar-benar berjuang selama trimester pertama itu. Sulit bagi saya untuk menemukan self-love, penghargaan diri itu."

Tapi akhirnya Katharine McPhee menemukan self-love. Kini dia merasa bahwa percakapan dengan diri sendiri itu penting. “Karena saya akan sering mendapati diri saya berbicara sendiri saat mengalami suatu situasi, seperti yang kamu lakukan dengan seorang pacar, tetapi ini kepada dirimu sendiri."

