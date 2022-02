Britney Spears Bagi Trik Supaya Terlihat 10 Tahun Lebih Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Britney Spears baru saja membagikan trik kecantikan jeniusnya untuk terlihat lebih muda. Penyanyi 40 tahun itu menungkapkannya melalui sebuah unggahan di Instagram. Dia menyukai potongan rambut yang luar biasa dan riasan minimal.

“Jika Anda ingin terlihat 10 tahun lebih muda, saya sarankan Anda memotong poni dan hanya memakai maskara!!!! Agak gila," tulis bintang Crossroads itu dalam keterangan foto di Instagram, Rabu, 16 Februari 2022.

Dalam foto itu, dia terlihat dengan potongan rambut yang fresh dan glowy glam, sehingga terlihat alami dan luar biasa. Tentu saja, para penggemar memperhatikan dan memuji penampilan Britney Spears di bagian komentar.

“Kamu terlihat sangat segar! Dan saya suka tampilan mata yang lebih alami ini pada Anda," tulis seorang pengguna, sementara yang lain berkata, "Anda terlihat sangat sehat dan bersinar di sini! Suka sekali." Orang lain menambahkan: “Suka mata yang jernih dan tampilan maskara!! Terlihat muda seperti bayi.”

Penampilan terbaik Britney Spears ini sebenarnya adalah hasil dari eksperimen kecantikan yang salah. Dia sempat mengecat rambutnya menjadi ungu sebelum terbang ke Maui dengan tunangannya Sam Asghari pada bulan Januari. Namun menurutnya rambut yang berwarna ungu terlihat mengerikan.

“Ketika saya berada di Maui selama 21 hari, saya tidak bisa menata rambut saya, jadi saya punya banyak waktu untuk memainkannya sendiri!!! Saya sebenarnya suka bermain dengan rambut saya ... itu terapi .... Lagi pula poniku sangat panjang jadi aku memotongnya…kau bisa lihat sekarang rambutku pirang lagi!!!” tulisnya dalam keterangan unggahannya itu.

Meski ia mengaku bahagia dengan penampilannya itu, pelantun “Lucky” itu sedang mempertimbangkan untuk beralih gaya lain! "Saya mungkin menjadi merah minggu depan ... siapa tahu ???" ujarnya.

Ibu dua anak itu awalnya tergoda untuk mewarnai rambutnya menjadi ungu setelah mengobrol dengan pembuat nail art-nya pada bulan Januari. “Ini aku dengan rambut ungu. Aku bosan, oke???” tulisnya dalam sebuah posting Instagram pada saat itu, memulai debutnya dengan penampilan barunya. “Sangat bosan jadi nail art-ku bilang lakukan!!!! Saya melakukannya tetapi tidak yakin saya menyukainya tapi hei ... Ini saya dalam gaun mini 100 dolar dan sepatu bot."

Ini jauh dari pertama kalinya pelantun "...Oops I Did It Again" itu mengubah gayanya. Britney Spears sebelumnya tampil dengan rambut berwarna butter blonde, rambut ombré hijau dan ungu, brunette dan rona auburn.

