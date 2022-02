Son Ye Jin Tampil Anggun dengan Gaun Mini Valentino Jelang Thirty-Nine Tayang

TEMPO.CO, Jakarta - Son Ye Jin menghadiri jumpa pers pemutaran perdana drama terbarunya “Thirty-Nine”, Rabu, 16 Februari 2022. Dalam drama tersebut menceritakan kisa tiga wanita yang berteman sejak sekolah menengah hingga menjelang usia 40 tahun. Ketiga wanita berusia 39 tahun ini menghadapi keadaan yang tidak terduga dalam hidup mereka.

Son Ye Jin tampil anggun mengenakan gaun mini hitam. Dari keterangan unggahan akun Instagram Allkfashion, dia mengenakan gaun dari koleksi Valentino yang memiliki detail lengan puff yang besar, embellishment, potongan leher sweetheart serta aksen wrap di bagian pinggang yang memberi kesan chic. Bagian bawahnya beraksen lipat berpotongan dan A-line.

Dia memadupadankan gaunnya dengan strap heels hitam. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai dan makeup-nya terlihat natural flawless dengan sentuhan lipstik nude pink. Calon istri akto Hyun Bin itu juga mengenakan aksesori berupa anting dan cincin.

Dalam drama "Thirty-Nine", Son Ye Jin berperan sebagai Cha Mi Jo, kepala dokter kulit di sebuah klinik di Gangnam. Selain Son Ye Jin, drama ini juga diperankan oleh Jeon Mi Do sebagai Jung Chan Young, seorang guru akting yang sebelumnya bermimpi menjadi seorang aktris. Mi Do terlihat mengenakan one set blazer dan celana panjang berwarna putih. Lalu, Kim Ji Hyun yang berperan sebagai Jang Jo Hee, seorang manajer kosmetik sebuah pusat perbelanjaan. Ji Hyun nampak anggun mengenakan crop blazer dan rok midi tulle bernuansa lilac.

Tak hanya pemeran utama wanita karismatik Son Ye Jin, Jeon Mi Do, dan Kim Ji Hyun, drama ini juga menghadirkan jajaran aktor yang kuat, seperti dilansir dari laman Soompi. Yeon Woo Jin akan berperan sebagai Kim Sun Woo, yang menemukan dirinya memiliki perasaan untuk sesama dokter kulit Cha Mi Jo. Lee Moo Saeng akan memerankan Kim Jin Seok, yang jatuh cinta pada guru akting Jung Chan Young pada pandangan pertama, dan Lee Tae Hwan akan memerankan Park Hyun Joon, seorang pemilik restoran yang dekat dengan Jang Joo Hee.

Alasan lainnya untuk tidak melewatkan drama ini, di antaranya menghadirkan cerita persahabatan yang menghangatkan hati di tengah keadaan yang menghancurkan. Setelah lebih dari 20 tahun berteman, ketiga pemeran utama itu mencapai realisasi yang memilukan, bahwa mereka tidak punya banyak waktu tersisa untuk dihabiskan bersama.

Meskipun mereka berada pada usia di mana mereka telah menghadapi kehilangan sebelumnya, ketiga sahabat itu tidak pernah membayangkan bahwa mereka mungkin harus mengucapkan selamat tinggal satu sama lain begitu cepat. Saat mereka menyadari betapa berharganya saat-saat yang tersisa, mereka menyadari untuk pertama kalinya betapa berharga dan berartinya persahabatan mereka—dan betapa saling mencintainya mereka.

Karena "Thirty-Nine" adalah drama realistis dan relatable tentang kehidupan sehari-hari tiga wanita biasa, kisah cinta dan persahabatan mereka yang jujur akan membuat pecinta drama Korea tertawa dan menangis bersama mereka. Drama ini ini juga akan memberikan dosis penyembuhan yang sehat tepat pada waktunya untuk awal musim semi.

