3 Langkah Sederhana Mengurangi Limbah Produk Kecantikan

TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan prinsip kecantikan yang suistainable atau berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian lingkungan semakin digaungkan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kondisi saat ini di mana sebagian besar masyarakat kembali beraktivitas di rumah tidak menjadi halangan bagi pecinta kecantikan untuk terus melanjutkan komitmen prinsip sustainability dan meminimalisir limbah produk kecantikan sambil tetap mendapatkan layanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan akan produk kecantikan dan perawatan diri di rumah.

Salah satunya melalui inisiatif gerakan Waste Down Beauty Up atau WDBU oleh Sociolla. Co-Founder & CMO Social Bella, Chrisanti Indiana mengatakan sebagai perusahaan e-commerce besar pertama di Indonesia yang berkomitmen pada kebijakan zero bubble wrap.

"Kami ingin upaya penerapan prinsip sustainability ini terus berlanjut dan dilakukan secara konsisten. Sejumlah tips yang kami rangkum diharapkan bisa menjadi pengingat yang baik dan semakin menguatkan komitmen kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di masa depan. Dengan semakin banyak pelanggan dan masyarakat yang ikut terlibat dan menyadari gerakan ini, makan semakin besar dampak positif yang dihasilkan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Tempo.

Sejumlah tips sederhana yang bisa dilakukan oleh pecinta kecantikan dalam menerapkan prinsip kecantikan yang sustainable selama berkegiatan di rumah antara lain.

1. Menjadi smart shopper

Dengan lebih banyak waktu di rumah, masyarakat akan banyak memanfaatkan layanan online untuk memenuhi kebutuhan harian, termasuk produk kecantikan. Sebelum memutuskan pembeliaan, luangkan waktu lebih banyak untuk eksplorasi review atau ulasan produk.

Ulasan pelanggan lainnya akan sangat membantu memberikan gambaran lebih luas mengenai produk, kandungan serta manfaat yang diberikan bagi tiap karakteristik kulit dan kebutuhan pelanggan. Menjadi smart shopper juga bisa dilakukan dengan memilih pembelian produk di platform terpercaya dengan garansi utama standarisasi BPOM serta mengakomodir pembelian berbagai brand dalam satu kali shipping, sehingga tidak meminimalisir sampah pengiriman.

2. Stop FOMO, beli produk sesuai kebutuhan

Momen spesial seperti Hari Valentine bukan alasan untuk mendorong perilaku mindless consumerism, atau biasa disebut dengan perilaku konsumerisme yang mudah terbawa arus, mendorong lebih banyak pembelian tanpa pemikiran panjang. Budayakan untuk menjadi smart shopper yang membeli produk sesuai kebutuhan.

Pelanggan tetap bisa memberikan kado spesial bagi orang tersayang di momen Valentine ini Namun, momen spesial seperti hari valentine, anda bisa mengirimkan kado berupa e-gift card dari Sociolla agar produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di momen hari kasih sayang ini, Sociolla mengajak pelanggan untuk semakin menyadari akan pentingnya mengurangi limbah plastik dan memperhatikan kebersihan lingkungan melalui kampanye Love Letter to the Earth. T

3. Pisahkan sampah produk kecantikan Anda

Mulai terapkan kebiasaan untuk memisahkan sampah produk kecantikan dari jenis sampah lainnya di rumah. Dengan memiliki kebiasaan memisahkan sampah produk kecantikan, secara langsung kita dapat mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan dalam periode tertentu. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong kesadaran diri untuk lebih bijak dalam melakukan belanja produk kecantikan ke depan.

Meski terlihat mudah, namun ini tetap membutuhkan komitmen agar 3 langkah mudah ini menjadi hal rutin dan kebiasaan baik bagi pecinta kecantikan. Bagaimanapun, suatu perubahan besar selalu berawal dari hal kecil dan sederhana.

“Misi kami untuk menciptakan industri kecantikan yang sustainable tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari jutaan pengguna setia Sociolla. Komitmen ini akan terus kami perkuat melalui berbagai inisiatif yang akan kami luncurkan secara bertahap dalam waktu dekat. Kami sangat terbuka terhadap peluang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan misi untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan prinsip keberlanjutan,” jelas Chrisanti. Bersama, langkah sederhana ini akan menciptakan dampak yang besar jika dilakukan oleh lebih banyak pecinta kecantikan.

