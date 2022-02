Cara Bernapas Mempengaruhi Tingkat Hidrasi Kulit Menurut Ahli

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap kali Anda menarik napas dalam dan stabil, triliunan molekul melewati hidung Anda, banyak di antaranya meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke sel Anda—dan itu adalah perawatan kulit yang sangat penting. Cara fisik Anda menghirup, menghembuskan napas sepanjang hari dapat memengaruhi hidrasi total kulit Anda—dan perubahan sederhana dapat membantu Anda mempertahankan kelembapan.

Hidung bertindak sebagai filter, karena folikel rambut di hidung Anda mampu menyaring udara dengan setiap tarikan, menghalangi debu dan bakteri untuk mencapai paru-paru Anda. Mulut, di sisi lain, tidak memiliki sistem penyaringan yang sama. "Ada sejumlah besar udara yang lewat dan masuk tepat di paru-paru," kata spesialis kinerja manusia dan pakar pernapasan Brian Mackenzie, seperti dilansir dari laman Mind Body Green.

Udara dalam jumlah besar itu juga lebih cepat dan lebih kering, kata dokter kulit bersertifikat Cynthia Bailey, yang dapat menciptakan badai sempurna untuk dehidrasi. Saat banyak udara kering melewati paru-paru Anda tanpa perlu penyaringan, penelitian menunjukkan bahwa orang dapat mengalami kehilangan air bersih sebesar 42 perseb dari pernapasan mulut saja. Secara teoritis, itulah mengapa Anda mungkin bangun di pagi hari dengan mulut kering atau bibir pecah-pecah, terutama jika Anda tertidur dengan mulut ternganga.

Penelitian telah menunjukkan hidrasi internal dapat memengaruhi tingkat kelembapan dan ketebalan kulit Anda, tetapi hubungan pastinya masih sedikit tidak jelas. "Meskipun mungkin tidak ada data yang secara langsung mengkorelasikan statistik khusus ini, kami tahu bahwa kehilangan air transepidermal (TEWL) berdampak pada integritas penghalang kulit dan fungsinya, yang dapat berkontribusi pada peradangan, kemerahan, dan iritasi," kata dokter kulit Keira Barr.

Namun, ada data yang menunjukkan bahwa pernapasan mulut dikaitkan dengan asma, alergi kulit, dan eksim—dan orang-orang dengan kondisi ini rentan terhadap peningkatan TEWL dan kekeringan kulit, suatu kebetulan yang sulit untuk diabaikan. Kulit juga lebih permeabel di malam hari, yang berarti sudah rentan kehilangan air; pernapasan mulut, tampaknya, hanya menambah jumlah kehilangan air.

"Terlebih lagi pernapasan mulut tidak hanya mengeringkan mulut, tetapi dengan melakukan itu berkontribusi untuk menghilangkan garis pertahanan pertama melawan bakteri mulut," catat Barr. "Ini adalah masalah tidak hanya karena berkontribusi pada bau mulut dan kerusakan gigi, tetapi juga dapat berdampak pada mikrobioma usus di bagian hilir, karena mulut adalah pintu gerbang kesehatan usus—dan kita tahu betapa erat hubungannya kesehatan usus dan kesehatan kulit."

Akhirnya, pernapasan mulut juga dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk, karena menyebabkan lidah Anda jatuh kembali ke langit-langit mulut bagian atas, sehingga menghalangi jalan napas dan membatasi jumlah oksigen yang Anda dapatkan. Selama siklus tidur malam hari, ada lonjakan besar HGH (hormon pertumbuhan manusia), yang membantu membangun kembali jaringan tubuh dan memacu peningkatan produksi sel untuk menggantikan sel-sel yang rusak sepanjang hari. Jika Anda tidak cukup tidur, sel-sel kulit Anda tidak beregenerasi sebanyak selama proses pemulihan ini. Terjadi penumpukan sel-sel yang rusak, yang dapat membuat kulit Anda tampak kusam, kering, dan tersumbat.

Bernapas melalui hidung sebenarnya memungkinkan Anda untuk mempertahankan lebih banyak oksigen, yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi hidrasi kulit dan kesehatan Anda secara keseluruhan. "Udara harus melengkung dan memutar melalui saluran udara, dan itu semakin panas. Anda menghilangkan partikulat, menambah kelembapan, jadi pada saat mencapai paru-paru itu dikondisikan sehingga Anda dapat menyerap lebih banyak oksigen itu dengan lebih efisien," kata James Nestor, penulis buku terlaris New York Times Breath: The New Science of a Lost Art, dalam wawancara podcast mindbodygreen. "Anda bisa mendapatkan lebih banyak oksigen dengan lebih sedikit napas." Dan semakin banyak oksigen yang dimiliki sel-sel kulit Anda, semakin cerah cahaya Anda.

Plus, pernapasan hidung menyebabkan pelepasan oksida nitrat, yang berperan dalam meningkatkan sirkulasi dan mengantarkan oksigen ke dalam sel. "Nitric oxide sangat penting untuk meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke kulit untuk cahaya yang lebih cerah," kata Barr. Intinya dalam kaitan bernapas dan kulit, para ahli mengatakan pernapasan hidung adalah cara yang harus dilakukan.

Jika menutup mulut Anda terdengar agak menakutkan (dapat dimengerti), Anda selalu dapat mencoba mengoptimalkan napas Anda di siang hari. Mackenzie merekomendasikan bernapas melalui hidung setidaknya 80% dari hari Anda, jika Anda bisa—ya, termasuk selama berolahraga.

Selain menjaga tingkat hidrasi secara normal, teknik pernapasan—seperti pernapasan diafragma, pernapasan lubang hidung alternatif, dan pernapasan perut—dapat meningkatkan kesehatan kulit dari berbagai cara. "Bernapas perlahan, dalam, dan penuh perhatian mengaktifkan sistem saraf parasimpatis," kata Barr, yang dapat membantu meredakan peradangan, meredakan ketegangan, dan meningkatkan aliran darah ke kulit Anda. "Pernapasan dalam juga merangsang sistem limfatik Anda untuk membantu kulit Anda mengeluarkan racun, pembengkakan, dan peradangan untuk meminimalkan jerawat dan penampilan kusam dan pucat," katanya.

