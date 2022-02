3 Makeup Mata NAMA Beauty Bebas Paraben dan Vegan Friendly

TEMPO.CO, Jakarta - Eye makeup atau makeup khusus bagian mata kini menjadi hal yang sangat penting. Terlebih di era pandemi yang mengharuskan memakai masker dalam setiap kesempatan, eye makeup pun kini jadi fokus penampilan. Mulai dari bagian kelopak mata hingga alis, Anda bisa menunjukkan kreativitas dengan beragam warna dan teknik.

Salah satu merek makeup lokal NAMA Beauty meluncurkan tiga item produk eye makeup. Merek yang didirikan oleh Luna Maya pada 2019 itu, baru saja rebranding pada akhir tahun 2021 yang fokus pada Better, Simpler Self-care #StayReal. Luna Maya selaku CEO menjelaskan NAMA berusaha untuk menonjolkan kecantikan semua perempuan yang sudah ada dalam dirinya. "Karena NAMA

percaya setiap perempuan itu cantik, dan memegang kendali untuk menjaga dirinya sendiri," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Tempo.

Seluruh produk NAMA dibuat dengan formula yang terbaik, praktis, simpel dan dan aman untuk digunakan sehari-hari. Bahan-bahan yang digunakan pun bebas bahan kimia berbahaya, paraben, cruelty-free, dan sudah melalui pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

“Pada bulan Februari ini, NAMA terus berkomitmen untuk memberikan semangat positif kepada seluruh perempuan Indonesia dalam menampilkan inner beauty, salah satunya melalui mata. NAMA menghadirkan rangkaian makeup mata dengan campaign Speak Thru Your Eyes yang terdiri dari Duo-Glo Cushion Eyeshadow, Natural Brow Pencil, dan Mascara Perfect Black untuk menambah koleksi eye makeup Anda,” tambah Luna Maya.

Rangkaian makeup mata ini berstandar internasional, Duo-Glo Cushion Eyeshadow dan Natural Brow Pencil diformulasikan di Korea, sedangkan Mascara Perfect Black diformulasikan di Italia dan vegan-friendly. Semua produk ini pun tahan lama hingga 12 Jam.

Rangkaian makeup mata NAMA Beauty, yang terdiri dari Duo-Glo Cushion Eyeshadow, Natural Brow Pencil, dan Mascara Perfect Black. (dok. NAMA Beauty)

Duo-Glo Cushion Eyeshadow merupakan eyeshadow dengan aplikator yang halus dan lembut, membantu menambahkan dimensi untuk hasil kilau alami dengan konsep 2-in-1. Produk ini memiliki dua warna dalam satu kemasan dengan pilihan Think Pink & Egoism dan Stay Gold & Moon Shadow. Cocok digunakan oleh perempuan yang aktif karena produk ini praktis, mudah dibawa kemana saja, dan mudah dibaurkan. Hasil

akhir dari eyeshadow ini tidak kering, tidak lengket serta tahan lama.

Natural Brow Pencil mampu mengisi warna alis dengan hasil natural dan tidak mudah luntur sehingga dapat digunakan untuk aktivitas sepanjang hari. Tersedia dalam tiga shades, Natural Dark Brown, Natural Gray, dan Natural Deep Brown, sangat cocok digunakan untuk seluruh warna alis dan kulit. Kemasan pensil ini pun praktis karena sudah terdapat rautan dan spoolie di dalamnya sehingga dapat dibawa

ke mana-mana.

Terakhir, Mascara Perfect Black untuk memanjangkan dan menambah volume bulu mata dengan mudah sehingga tetap terlihat natural. Sama seperti produk lainnya, maskara berwarna hitam sempurna ini juga waterproof, smudge-proof dan tahan lama. Maskara ini juga mengandung sunflower seed oil untuk menghidrasi bulu mata dan walnut shell extract yang bersifat anti-aging.

Tips menggunakan rangkaian eye makeup terbaru NAMA Beauty

1. Oleskan salah satu atau kombinasi warna Duo-Glo Cushion Eyeshadow dengan lembut ke kelopak mata.

2. Padukan dengan lembut oleh ujung jari untuk tampilan lebih alami.

3. Sebelumnya raut Natural Brow Pencil hingga mencapai ketajaman yang diinginkan.

4. Aplikasikan sesuai bentuk alis anda.

5. Baurkan warna menggunakan brush yang tersedia.

6. Terakhir, aplikasikan Mascara Perfect Black dengan lembut ke arah luar dan ke atas.

7. Sisir untuk menambah volume dan panjang bulu mata.

Rangkaian produk eye makeup NAMA Beauty ini sudah tersedia mulai 9 Februari 2022, dari Rp 89 ribu hingga Rp 149 ribu melalui website resmi serta marketplace official store dan offline store terdekat.

