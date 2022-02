Kim Kardashian dan Kanye West Ribut soal Anak, Ini Tips Co-Parenting Pascacerai

TEMPO.CO, Jakarta - Kanye West dan Kim Kardashian bercerai setelah menikah selama enam tahun. Mereka dikaruniai empat anak dan berencana menjalani co-parenting atau pengasuhan bersama. Namun, nampaknya rencana mereka tidak berjalan mulus. Kanye dan Kim ribut karena berbeda pendapat soal pengasuhan anak.

Kanye West mengecam cara pengasuhan Kim. Belum lama ini, Kanye mengkritik Kim karena membiarkan putri tertua mereka, North West, delapan, menggunakan TikTok tanpa izinnya. Tapi Kim menganggap konten TikTok yang dibuat anaknya adalah kreativitas.

Setelah itu, dia membongkar drama keluarga mereka. Dia mengklaim bahwa dia dilarang menghadiri pesta ulang tahun keempat putrinya, Chicago, dituduh mencuri, dan dipaksa untuk mengikuti tes narkoba.

Dalam ungahan di Instagram terbarunya, dia mengklaim Kardashian menuduh dia ingin memukulnya.

Berbagi tugas mengasuh anak merupakan bagian tersulit dari perceraian. Dari perjanjian hak asuh bersama hingga tip komunikasi dan penjadwalan, co-parenting yang sukses membutuhkan strategi yang detail. Dari emosi yang campur aduk hingga jadwal yang padat, pasangan baru hingga perjanjian hak asuh bersama, ibu dan ayah tunggal menghadapi banyak tantangan unik.

Berikut tips menjalani co-parenting bersama mantan pasangan yang dilansir dari Parents.

1. Ikuti emosi anak

Jika anak menangis karena dia tidak ingin ke rumah ayah, ikuti emosinya, kata Wendy Paris, penulis Splitopia: Dispatches from Today's Good Divorce and How to Part Well. Kemudian bantu mengubah pola pikirnya dengan mengatakan sesuatu yang positif, seperti, "Kamu beruntung memiliki ayah yang hebat dan aku yakin kamu akan bersenang-senang begitu melihatnya."

Tanyakan apa yang membuat dia cemas ke rumah ayahnya, terkadang sumbernya hanya hal sepele seperti buku atau perlengkapan olahraga yang tidak ada di sana.

2. Utamakan kualitas daripada kuantitas

“Keintiman tidak hanya didasarkan pada jumlah jam yang habiskan bersama anak,” kata Paris. Faktanya, Paris merekomendasikan untuk tidak terlalu terpaku pada pembagian 50/50 antara kedua orang tua. Cari tahu jadwal yang paling masuk akal untuk semua orang, dan yakinlah bahwa orang tua akan dapat menjaga ikatan erat dengan anak-anak meski durasi tidak lama tapi menyenangkan.

3. Cari cara mengatasi kesepian

Waktu terpisah dari anak-anak bisa sangat menyakitkan. Biarkan diri berduka pada awalnya, kata Christine Carter, sosiolog dan penulis Raising Happiness: 10 Simple Steps for More Joyful Kids and Happier Parents. Kemudian, isi jam-jam tersebut dengan kegiatan yang akan mendukung jadi orang tua terbaik saat bersama anak-anak, misalnya bertemu teman-teman, berolahraga, beristirahat, dan melakukan hobi yang membuat senang.

"Awalnya selalu sulit, tetapi memiliki waktu untuk diri sendiri adalah salah satu hal terbaik dari perceraian," kata Carter. Dan, jangan ganggu kebersamaan anak dengan ayahnya.

4. Belajar bekerja sama dengan mantan

Jika tidak cocok dengan mantan, ubah situasi dengan menganggapnya sebagai rekan kerja yang tidak disukai, kata Carter. Dia mungkin tidak akan pernah jadi teman, tetapi bisa jadi partner untuk memecahkan masalah bersama. Temui secara langsung saat membuat keputusan besar yang akan melibatkan anak, jika memungkinkan, dan simpan foto anak-anak tepat di depan agar tetap fokus pada tujuan bersama yang lebih tinggi. Carter bahkan merekomendasikan untuk duduk di sisi meja yang sama, daripada di oposisi.

5. Tenangkan emosi

Jangan mulai mengirim SMS atau email ketika mantan melakukan sesuatu yang membuat kesal. Tulis kekesalan di buku atau laptop untuk disampaikan saat bertemu. Tapi biasanya saat bertemu, kebanyakan dari kekesalan itu mungkin tidak lagi cukup penting untuk diungkapkan.

6. Berteman dengan pasangan baru mantan

Menikah kembali adalah salah satu hal yang akan dilakukan mantan. Pasangan barunya akan ikut membesarkan anak mantan, jadi ini mungkin menakutkan. Cobalah mengenal calon pasangan mantan dan berteman dengannya. Ungkapkan apa yang dikhawatirkan, dan tanyakan tentang harapannya sehubungan dengan anak-anak. Bersikap terbuka dan transparan dapat membuka jalan bagi hubungan yang lebih dekat dan memudahkan anak-anak untuk dekat dengannya juga.

