Potret Rihanna Pamer Baby Bump setelah Mengumumkan Kehamilan

TEMPO.CO, Jakarta - Rihanna menikmati masa kehamilan pertamanya. Pada Rabu, 2 Februari 2022, pendiri Fenty Beauty itu memamerkan baby bump kepada pengikutnya di Instagram, hanya beberapa hari setelah dia mengumumkan kehamilannya bersama sang kekasih, A$AP Rocky, awal pekan ini.

Dalam foto tersebut, Rihanna terlihat mengenakan jersey football Amerika oranye dan biru, serta sarung tangan kulit panjang berwarna oranye, sama dengan yang dia kenakan saat dia keluar di New York pada 25 Januari untuk makan malam bersama A$AP usai dari studio rekaman. Dia mengangkat jersey hingga ke dada, memperlihatkan perutnya dari samping.

“how the gang pulled up to black history month,” tulis dia di keterangan.

Penyanyi "We Found Love" itu berkencan dengan A$AP Rocky pada November 2020. Dia mengumumkan kehamilannya pada Senin, 31 Januari 2022, melalui unggahan foto di salah satu sudut Kota New York.

Salah satu foto yang diunggah memperlihatkan Rihanna mengenakan jaket merah muda cerah yang tidak dikancing di bagian bawah untuk memamerkan perutnya, yang dihiasi dengan salib emas dan permata.

"Memiliki bayi adalah sesuatu yang tidak pernah dia fokuskan, tetapi Rocky membukakan untuk gagasan itu. Dia sangat bahagia dan bersemangat untuk menjadi seorang ibu," kata seorang sumber yang dekat dengan pasangan itu kepada People.

Sumber itu mengatakan bahwa Rihanna menyukai perubahan tubuhnya saat hamil. Dia juga selalu merayakan kehadiran wanita hamil sebagai model Fenty di runway.

Sang kekasih rappernya juga disebut sangat menyayangi Rihanna sejak awal mereka berkencan. "Dia sangat romantis dan mengiriminya bunga terus-terusan,” ujar sumber itu.

Rihanna dan Rocky sering menghabiskan waktu bersama. Saat berduaan, mereka sering bercanda dan bertingkah konyol. “Mereka menikmati hidup dan suka bepergian. Mereka suka kebersamaan dan cinta dalam hidup satu sama lain,” sumber itu menambahkan.

PEOPLE | BILLBOARD