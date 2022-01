Pesan Prilly Latuconsina Stop Menahan Perempuan Gali Potensi Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Prilly Latuconsina mengumumkan bahwa dia menjadi pemilik klub sepak bola Persikota Tangerang. Dia mengunggah video singkat awal mula hingga dia menjadi pemilik klub tersebut di Instagram, Minggu 30 Januari 2022.

Dalam video itu menunjukkan awal ketertarikan Prilly memiliki klub sepak bola, dari mendapat pesan singkat dari akun Instagram Persikota Tangerang undangan untuk menonton latihan hingga akhirnya menandatangani sejumlah berkas kepemilikan.

“Perempuan juga bisa! Akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku bergabung di Persikota Tangerang sebagai pemilik,” tuli Prilly dalam keterangan unggahan videonya.

Dia berjanji memberikan yang terbaik untuk Persikota dan menjadi juara Liga 1. “Aku akan memberikan yang terbaik agar Persikota bisa bangkit ke masa kejayaannya. Aku berharap beberapa tahun kedepan Persikota bisa menjadi salah satu tim terbaik dan juara Liga 1,” tambah Prilly. "Tidak ada yang tidak mungkin. Semangat semuanya!”

Selain menunjukkan bahwa dia kini menjadi pemilik Persikota Tangerang, Prilly menyiratkan bahwa perempuan juga bisa menggali potensi dalam dirinya menjadi lebih baik lagi.

Dalam unggahan sebelumnya, dia mengungkapkan kerap mendengar anggapan bahwa perempuan tak perlu terlalu banyak belajar, sekolah tinggi, atau bekerja dan mandiri. Hal ini membuat perempuan justru berhenti belajar.

“Perempuan yang mandiri atau wanita karir dianggap tidak akan becus mengurus keluarga. Perempuan yang punya prinsip dianggap perempuan yang sombong dan terlalu bersuara,” tulis Prilly dalam unggahan video yang menunjukkan sejumlah prestasi yang dicapainya di Instagram, Sabtu 29 Januari 2022.

Menurut aktris dan produser film Kukira Kau Rumah itu, perempuan punya andil besar untuk mendidik generasi berikutnya menjadi generasi yang berkualitas. “Lalu bagaimana kita bisa mendidik atau mengurus keluarga kalau tidak punya bekal ilmu yang cukup? Lalu siapa juga yang akan melindungi diri kita selain diri kita sendiri?” lanjutnya.

Dia berpesan agar tidak ada lagi yang melarang perempuan mengembangkan potensi dirinya. “Perempuan berhak menentukan jalannya. Perempuan berhak memilih tujuan hidupnya. Perempuan berhak memimpin,” tandasnya.

Beberapa selebriti ikut menyuarakan pendapat senada dengan Prilly. “Thank you for stand up for women, girls and your generation. Sudah saatnya mindset diubah, reach your dream and expand your potential, eventually you will meet someone who respect you for that,” tulis Angie The Virgin.

“Banggaa illy (panggilan Prilly Latuconsina) semangatt teruss jadi wanita yang punya value dan dibanggakan,” ujar Jenita Janet.

