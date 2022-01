Pesan Cinta Ussy Sulistiawaty untuk Andhika Pratama Rayakan 10 Tahun Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama merayakan ulang tahun pernikahan ke-10 pada Jumat, 21 Januari 2022. Penyanyi dan pengusaha itu membagikan pesan cinta untuk Andhika di laman Instagram-nya. Dia juga membagikan dua foto pernikahannya yang digelar pada 21 Januari 2012 silam.

"Hari ini tepat 10 tahun yang lalu, kau nikahi aku dengan segala kekurangan ku, kau cintai aku dengan segala keterbatasan ku, kau manjakan aku dengan segala kejelekan ku," tulis Ussy dalam keterangan unggahannya itu.

Dia mengingat kembali momen 10 tahun yang lalu, di mana dia berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga pernikahannya. "Aku berjanji kepada Allah SWT untuk slalu menjaga pernikahan ini.. menjaga hati ini.. menjaga cinta ini.. menjaga keluarga ini.. menjaga rumah tangga ini untuk bahagia.. selamanya ..dengan mu," lanjutnya.

Ibu lima anak itu mengaku tak berhenti mengucap syukur memiliki suami seperti Andhika Pratama. Dia menjelaskan bahwa Andhika sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan mengutamakan istri dan anak-anaknya.

"Tak hentinya aku bersyukur .. bahwa aku.. Amel..Ara.. akhirnya memiliku mu.. laki-laku hebat.. laki-laki yang sangat bertanggung jawab.. laki-laki yang slalu mengutamakan ku dan anak-anak dibanding dirinya sendiri, laki-laki yg tahu bagaimana cara menjaga hati pasangannya.. laki-laki yang sealu berkorban demi istri dan anak-anaknya," tambah Ussy.

Di akhir keterangnnya, Ussy mengungkapkan pesan cinta untuk Andhika seraya berjanji menjaga cintanya tetap langgeng. "Hari ini tepat 10 tahun yg lalu.. lagi dan lagi.. 21.1.12 cinta ku akan eslalu jadi milikmu.. hati ini akan selalu menjadi milikmu.. Selamat hari pernikahan yang ke 10 tahun Andhika Pratama Subagyo.. aku cinta kamu dulu.. sekarang.. dan selamanya," tulisnya.

Andhika Pratama juga mengungkapkan rasa syukurnya di hari anniversary pernikahan ke-10. Dia mengaku 10 tahun lalu tidak terbayangkan seperti apa dirinya kelak. "Ternyata dalam 10 tahun dikasih kehidupan perkawinan yang melebihi apa yang dibayangkan sebelumnya, ALLAH MAHA BAIK, Alhamdulillah dengan segala kelebihan dan kekurangan kita sanggup sejauh ini," tulis presenter acara televisi Lapor Pak itu dalam kolom komentar unggahan Ussy. "Jalan ke depan masih panjang, jangan dipikir rintangannya tapi mending kita tunggu kejutan dari ALLAH lagi buat kita. Jaga mata , jaga hati , i love you more more & more."

Beberapa selebriti pun ikut memberikan ucapan selamat dan dukungan kepada Ussy dan Andhika. "Happy anniv mamak abege & papa bullll, stay in leuvv," tulis Ayu Dewi.

"Barakallah... happpy anniversary yah... bahagiaaa selamanya till jannah," tulis makeup artist terama Bennu Sorumba.

"Happy wedding anniversary love bird. Happily ever after," tulis Mayangsari.

Mona Ratuliu yang sempat menghadiri pernikahan Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama ini juga ikut memberikan ucapan selamat. "Iiiiih aku dateng iniiiih. Selamat ya kalian berdua. Semoga saling bikin hati adem selamanya," tulisnya.

Baca juga: Ussy Sulistiawaty Ungkap Gejala yang Dirasa setelah Vaksinasi Covid-19

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.