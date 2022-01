Jennifer Lopez Bagikan Rutinitas Olahraga Gym, Ada Barbel Khusus

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez membagikan video di media sosial tentang rutinitas olahraga yang mengesankan, Rabu 19 Januari 2022. Ibu dua anak ini memamerkan perutnya yang berotot dan lengannya yang kencang saat melakukan serangkaian latihan

Dalam klip itu, Lopez menggunakan dumbel dan mesin pemberat untuk latihan tubuh bagian atas sebelum berbaring di bangku untuk melakukan gerakan crunch terbalik. Setiap set beban di raknya diukir dengan tanda tangannya, J.Lo. Dia mengenakan bra dan set legging Alo Yoga hitam dan mengambil jeda dengan minum air dari cangkir Coach yang berkilau. Rambut karamelnya yang terkenal ditarik dari wajahnya menjadi sanggul ketat, memamerkan kulitnya yang sempurna.

Dia juga memasangkan video olahraga dengan versi remix dari lagunya, "On My Way," yang ditampilkan dalam komedi romantis barunya, Marry Me.

"#OnMyWay to a better me #WorkoutWednesday," ujar aktris dan penyanyi itu memberi caption pada postingan tersebut sebelum menandai film tersebut.

Para pengikutnya ikut memberikan komentar tentang latihan Lopez di gym. Mereka bahkan menyebutnya "wanita super" dan "inspirasi" untuk kebugaran.

Dalam film mendatang, yang tayang di bioskop pada 11 Februari, wanita berusia 52 tahun itu berperan sebagai penyanyi Kat Valdez, yang secara spontan menikahi seorang guru matematika yang diperankan Owen Wilson setelah mengetahui tunangannya berselingkuh. Marry Me juga dibintangi oleh Chloe Coleman, Jimmy Fallon, Maluma, Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau dan Utkarsh Ambudkar, dan dipimpin oleh sutradara She-Hulk Kat Coiro.

Lopez merilis "On My Way" pada bulan November, tidak lama setelah dia membawakan lagu barunya untuk pertama kalinya di Global Citizen Live pada bulan September. Dia pertama kali membagikan remaster lagu tersebut kepada para pengikutnya pada hari Selasa di Instagram Story mengenakan versi jubah sutra dari gaun nostalgia Versace Grammys dengan kalung Bvlgari berlapis

"Lagu ini tentang mendorong kesalahan lama dan menemukan takdirmu ... Tapi ini hanya untuk kalian di sini malam ini," kata Jennifer Lopez kepada penonton di konser. "Saya ingin berbagi ini dengan Anda karena saya merasa, saya merasa, yang saya tahu adalah bahwa kita sedang dalam perjalanan."

