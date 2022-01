Tips Mencari Pekerjaan Baru yang Lebih Cepat di LinkedIn

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa kabar baik untuk calon pekerja, kini ada banyak lowongan pekerjaan. Tetapi dengan begitu banyak lowongan kerja, pencarian LinkedIn yang sederhana dapat dengan cepat berputar menjadi gulungan tanpa akhir. Namun Anda dapat mempertimbangkan beberapa tips pencarian pekerjaan utama.

Jika Anda telah memindai fungsi pencarian pekerjaan LinkedIn baru-baru ini, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa sebagian besar daftar menyertakan jumlah orang yang telah melamar; jika di bawah 25, akan ditandai dengan teks hijau. Platform kemudian mengkategorikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan di mana pelamar baru masih akan dianggap sebagai "pelamar awal." Dan salah satu tips pencarian kerja terbaik adalah dengan benar-benar menggunakan frasa itu di bilah pencarian LinkedIn.

Baru-baru ini, konsultan media sosial Nick Guillory membagikan dengan tepat bagaimana melakukan itu di TikTok-nya. Cukup ketik kata "early applicant" atau pemohon awal" di samping judul pilihan Anda di bilah pencarian teratas, lalu klik filter pekerjaan, sesuaikan kota Anda, yang muncul adalah daftar pekerjaan yang diposting dalam 24 jam terakhir atau Anda bisa menjadi salah satu dari sedikit orang pertama yang melamar.

Dari sana, Anda dapat memfilter hasil berdasarkan segala hal mulai dari fungsi pekerjaan tertentu hingga apakah itu dekat atau jarak jauh, tingkat pengalaman, dan bahkan apakah seseorang di jaringan Anda bekerja di perusahaan itu. Menurut direktur manajemen produk di LinkedIn, Ada Yu, ini dapat membantu Anda menghemat waktu dan hanya melamar untuk pekerjaan yang terasa sangat cocok.

Gulir ke bagian bawah halaman pertama daftar, dan Anda juga dapat mengaktifkan tombol untuk "create an alert for this search" atau membuat peringatan untuk pencarian ini." Dengan begitu, Anda mendapatkan notifikasi atau email setiap kali lowongan baru sesuai dengan metrik pekerjaan yang ideal ini. “Melamar dalam 10 menit pertama setelah menerima pemberitahuan pekerjaan yang relevan dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapat panggilan hingga empat kali lipat,” kata Yu, seperti dilansir dari laman Well and Good.

Tips lainnya adalah coba tinggalkan fitur pencarian pekerjaan LinkedIn sepenuhnya dengan mengetikkan "join my team" atau bergabung dengan tim saya" ke dalam bilah pencarian di halaman utama. Ini dapat memunculkan banyak posting dari manajer perekrutan dan orang lain yang mencari kandidat untuk peran terbuka, seperti yang baru-baru ini dibagikan Guillory di TikTok-nya. Anda juga dapat mempersempit pencarian dengan menambahkan judul peran ideal Anda dan mengklik filter "posting", serta mengurutkan berdasarkan tanggal diunggah (24 jam terakhir, minggu lalu, atau bulan lalu), jadi Anda hanya melihat posting yang relevan untuk pekerjaan optimal Anda.

Tips pencarian kerja yang berfokus pada posting ini adalah cara sederhana untuk menemukan lowongan kerja yang sangat ingin diisi oleh pemberi kerja (jika karyawan saat ini meluangkan waktu untuk membagikannya di LinkedIn, Anda dapat bertaruh bahwa mereka menginginkan seseorang secepatnya), serta lowongan dibagikan oleh pengikut Anda, karena posting dari orang-orang itu akan muncul lebih dulu. Dan itu bisa lebih dari sekadar membantu Anda memulai percakapan; menurut Yu, Anda sebenarnya empat kali lebih mungkin untuk dipekerjakan oleh seseorang yang sudah ada di jaringan Anda.

