4 Cara Penyimpanan Pisang agar Tahan Lama

TEMPO.CO, Jakarta - Pisang merupakan buah tropis yang paling umum dikonsumsi. Di Indonesia, buah ini selalu ada walaupun dengan musim yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara agar pisang tahan lama dan tetap segar? Berikut ini merupakan cara menjaga kondisi pisang agar tetap segar dan tahan lama agar enak dikonsumsi:

1. Gantungkan pisang

Pisang biasanya setelah dibeli akan diletakkan pada rak-rak buah atau di atas piring. Rupanya hal tersebut kurang tepat menjaga kondisi pisang agar tahan lama. Menggantungkan pisang adalah upaya yang bagus menjaga pisang tidak cepat mengalami kematangan sehingga waktu konsumsinya tidak terburu. Dalam sistem kematangan pisang, ada zat yang disebut etilen. Zat ini akan mengalami perlambatan pengaruhnya saat pisang dalam kondisi tergantung.

2. Bungkus pangkal batang buah pisang

Di bagian pangkal batang, buah pisang merupakan tempat di mana zat yang bernama etilen berada. Ketika bagian pangkal batang ini tidak ditutupi, maka zat etilen yang menyebar menyebabkan kematangan yang cepat pada pisang. Makanya sering ditemui pisang-pisang yang kecoklatan karena terlalu matang dimulai dengan dekat ujung pangkal pisang.

Jika bagian ujung pangkal batang ditutup, itu mengecilkan kemungkinan terjadinya kematangan pisang cepat sebab zat etilen yang aktif akan terperangkap di dalam bungkusan. Pembungkus bisa dari aluminium foil, plastik wrap, atau kertas.

3. Menyimpan di suhu rendah

Maksud dari menyimpan di suhu rendah di sini adalah kulkas. Walaupun opsi yang lebih baik tetap menyimpannya di suhu ruang, tapi membawa pisang yang sudah matang ke dalam kulkas membantu membuat pisang bertahan supaya tidak lebih matang dari sebelumnya.

Ingat, tidak perlu memasukkan pisang yang masih hijau di dalam kulkas. Ini hanya berlaku untuk pisang yang sudah terlalu matang. Sebuah penelitian yang berjudul "Effect of Low Temperature Storage On The Extention of Shelf Life of Banana" menyebutkan bahwa suhu rendah 12 derajat celcius membantu masa perpanjangan umur simpan pisang.

4. Tidak mencampurnya dengan berbagai buah

Bisa dikatakan pisang merupakan buah-buahan yang sensitif terhadap rangsangan zat etilen. Setiap buah memiliki kadar etilen di dalamnya sehingga membuat buah-buahan dapat matang meski sudah lepas dari pohonnya. Pisang yang didekatkan dengan buah lain juga bisa terpengaruh kematangannya dari buah-buahan lain, misalnya apel.

TIKA AYU

