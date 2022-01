Tips Beby Tsabina Tak Terbawa Bad Mood selama Menstruasi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Beby Tsabina mengatakan penting baginya untuk bersikap antibaper dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Sebagai figur publik, perempuan 19 tahun ini harus tetap aktif, berpikir positif, sekaligus memilih mana yang terbaik sembari "mendengarkan" kondisi tubuhnya.

"Aku berkarier di dunia hiburan sejak usia 14 tahun. Banyak sekali tantangan yang harus aku hadapi," kata Beby Tsabina dalam acara virtual "Hers Protex Cinnamoroll Ajak Perempuan Indonesia #AntiBaper, Stay Comfy, Stay Happy!". "Banyak hal positif yang aku dapatkan, tetapi tidak sedikit juga komentar negatif yang datang. Apalagi kalau sedang menstruasi, rasanya jadi semakin baper menghadapi tantangan tersebut."

Beby Tsabina beruntung selalu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dukungan tersebut membuat dia tetap berpikir positif dan nyaman dalam beraktivitas, terutama saat sedang datang bulan. Untuk jenis pembalut, Beby Tsabina memilih bahan yang nyaman dan ukuran yang sesuai kebutuhan.

(dari kiri) Brand Representative Hers Protex, Evelyn Erica; Brand Ambassador Hers Protex, , Beby Tsabina; Sanrio Representative, Anna Maria; dan Psikolog Klinis, Tara De Thouars saat peluncuran Hers Protex Cinnamoroll secara virtual pada 2 Desember 2021. Dok. Hers Protex

Saat datang bulan, Beby Tsabina mengakui pernah kesulitan menghindari mood swing. "Dulu, aku sempat susah mengontrol perasaan (mood swing) itu dan akhirnya kesal sendiri," katanya. Namun dia berpikir kondisi itu tak boleh terus berulang setiap kali haid.

Sekarang, Beby Tsabina punya cara untuk mengatasi bad mood saat menstruasi. "Aku nonton," ujarnya. "Ini (nonton) bisa menaikkan mood aku."

