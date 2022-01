5 Penyebab Tangan Sering Terasa Dingin

TEMPO.CO, Jakarta - Tangan terasa dingin merupakan hal normal saat berada di cuaca dingin atau AC yang terlalu dingin. Tapi jika itu terjadi terus-menerus dalam situasi apa pun, itu berarti bahwa darah tidak mengalir ke tangan seperti seharusnya yang bisa menjadi tanda masalah kesehatan, menurut Mayo Clinic.

“Penyumbatan di arteri yang mencegah darah mencapai titik tertentu di tubuh dapat menyebabkan dingin di tangan. Terkena dingin juga dapat menyebabkan vasospasme, atau penyempitan pembuluh darah, yang akhirnya mengurangi aliran darah ke tangan," kata Alain Tanbe, ahli bedah vaskular di Mercy Medical Center di Baltimore, Amerika Serikat, yang dikutip Livestrong, Kamis, 13 Januari 2022.

Terkadang, rasa dingin bisa menyebabkan rasa sakit di tangan, bahkan membuatnya mati rasa.

Untuk mencari tahu penyebabnya, perhatikan gejala-gejala lain yang muncul. Berikut adalah lima penyebab tangan dingin yang paling umum.

1. Sindrom Raynaud

Tangan sangat dingin, pucat atau mati rasa sebagai respons terhadap suhu dingin bisa menjadi tanda penyakit Raynaud. "Ini adalah penyebab paling umum dari tangan dingin yang sering saya lihat," kata Tanbe.

Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah di tangan dan jari menyempit ketika seseorang kedinginan atau stres, yang menyebabkan berkurangnya aliran darah, menurut National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMSD).

Sindrom Raynaud sering menyerang ketika seseorang mengalami perubahan suhu yang cepat, seperti memasuki gedung yang terlalu ber-AC, kata Orrin Troum, dokter ahli reumatologi di Santa Monica, California.

2. Diabetes

Sekitar 70 persen orang dewasa AS dengan diabetes dipengaruhi oleh neuropati, atau kerusakan saraf yang dapat menyebabkan sensasi tidak nyaman di tangan dan kaki, menurut Klinik Cleveland. Orang dengan neuropati sering mengalami perasaan itu sebagai mati rasa, kesemutan atau rasa terbakar yang menyakitkan di tangan. Terkadang kondisi ini juga dapat menyebabkan sensasi menusuk atau berdenyut.

Kerusakan saraf yang sudah terjadi tidak dapat dipulihkan. Tetapi nyeri neuropati dapat dikelola dengan kombinasi pengobatan dan terapi fisik dan okupasi untuk membantu meningkatkan kekuatan dan fungsi tangan, menurut Klinik Cleveland.

3. Anemia

Jika tangan atau kaki dingin ditambah dengan kelelahan atau kelemahan ekstrem, kulit pucat, sesak napas, dan pusing, mungkin itu karena anemia. Kondisi ini terjadi ketika darah kekurangan sel darah merah yang sehat, anemia paling sering disebabkan oleh kekurangan zat besi, menurut Mayo Clinic.

4. Tiroid kurang aktif

Hipotiroidisme, atau kelenjar tiroid yang kurang aktif, adalah penyebab umum lainnya dari tangan dingin. Kondisi ini terjadi ketika tiroid tidak membuat cukup hormon tiroid, yang dapat memperlambat laju fungsi metabolisme tubuh. Itu dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap suhu dingin serta menyebabkan gejala lain seperti penambahan berat badan, kelelahan, nyeri sendi atau otot, kulit kering, rambut menipis dan bahkan perubahan suasana hati, menurut National Institutes of Health (NIH).

5. Obat-obatan

Jika tangan dingin baru terasa setelah minum obat baru, bisa jadi itulah penyebabnya. Pil KB, obat flu dan alergi OTC, beta blocker, obat migrain, obat tekanan darah tinggi dan obat kemoterapi tertentu berpotensi memicu sindrom Raynaud sekunder, menurut Klinik Cleveland.

Dalam beberapa kasus, obat bisa diganti atau dosisnya disesuaikan, Tetapi jika tidak, hindari pemicu dan hangatkan tangan untuk mengurangi rasa tidak nyaman.

