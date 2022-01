Kate Middleton Bagikan Pesan Menyentuh di Hari Ulang Tahunnya

Istana Kensington merilis 3 foto baru khusus Kate Middleton yang berulang tahun ke-40 pada 9 Januari 2022. Foto-foto yang diabadikan fotografer Paolo Roversi ini akan ditampilkan di 3 lokasi berbeda yang memiliki makna khusus bagi Duchess of Cambridge. Paolo Roversi/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton membagikan pesan yang sangat menyentuh ke media sosial pada hari Minggu, 9 Januari 2022, saat dia merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Di unggahan Instagram resmi Duke dan Duchees of Cambridges menampilkan salah satu foto ulang tahunnya oleh Paolo Roversi dan diberi tanda "C," yang menunjukkan bahwa itu adalah catatan pribadi dari Kate sendiri.

"Terima kasih atas semua ucapan selamat ulang tahun Anda yang sangat baik, dan kepada Paolo dan Galeri Potret Nasional untuk tiga potret khusus ini. C," tulis Kate Middleton dalam keterangan unggahannya itu.

Para penggemar kerajaan dengan cepat bereaksi terhadap pesan yang indah. "Anda benar-benar menakjubkan Yang Mulia," dan yang lain menambahkan: "Selamat Ulang Tahun, Duchess Catherine."

Yang ketiga berkomentar manis: "Saya sangat menyukai semua potret Catherine! Terima kasih telah membagikannya. Anda sangat cantik, luar dan dalam dan saya harap Anda menikmati hari istimewa Anda sejauh ini."

Foto-foto baru Duchess of Cambridge akan ditampilkan selama tahun 2022 di tiga tempat yang memiliki arti khusus baginya, yaitu tempat ia dibesarkan di Berkshire, tempat Kate dan William bertemu di St. Andrews, dan tempat tinggal Kate dan William setelah menikah pada tahun 2011 di Anglesey. Paolo Roversi/Handout via REUTERS

Kate Middleton merilis tiga gambar menakjubkan untuk menghormati hari ulang tahunnya, dan mereka menampilkan sisi dirinya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dia difoto oleh fotografer terkenal di Royal Botanic Gardens, Kew, pada bulan November.

Dalam foto tersebut, ibu tiga anak ini mengenakan tiga gaun indah karya Alexander McQueen, label Inggris yang menciptakan gaun pernikahan bersejarahnya. Dalam satu foto, dia memberi penghormatan kepada mendiang ibu mertuanya Putri Diana saat dia mengenakan anting-anting mutiara sementara di foto lain, dia memadukan gaun merah mencolok dengan anting-anting berlian pinjaman dari Ratu.

"Mengambil potret Yang Mulia, The Duchess of Cambridge, adalah kehormatan sejati bagi saya, dan momen kebahagiaan murni," ujar Paolo Roversi, seperti dilansir dari laman Hello! "Saya tersentuh oleh kehangatan dan sambutannya yang ramah dan terpesona oleh matanya yang bersinar yang mencerminkan keindahan jiwanya dan senyumnya yang menunjukkan kemurahan hatinya.

Dalam satu gambar hitam-putih, Kate menghadirkan nuansa vintage dalam balutan gaun sifon yang elegan. Sedangkan pada foto kedua, istri Pangeran William itu tampil glamor dengan menunjukkan kerajaan berseri-seri dalam gaun satin merah satu bahu dengan lengan dan saku yang dramatis. Paolo Roversi/Handout via REUTERS

Bagi Roversi itu adalah pengalaman yang mendalam dan, momen yang tak terlupakan. "Saya telah bertemu orang yang luar biasa, seseorang yang, dengan energi positifnya, dapat membawa harapan ke seluruh dunia," tambahnya.

Melansir laman People, ketiga foto Kate Middleton itu akan disimpan sebagai koleksi permanen Galeri Potret Nasional, di mana dia adalah pelindungnya. Menjelang pembukaan kembali Galeri Potret pada tahun 2023, foto-foto tersebut akan menjadi bagian dari proyek Coming Home, sebuah inisiatif nasional yang melihat potret orang-orang terkenal dikirim ke lokasi yang terkait erat dengan mereka. Foto-foto baru Duchess of Cambridge akan ditampilkan selama tahun 2022 di tiga tempat yang memiliki arti khusus bagi istri Pangeran William ini, yaitu Berkshire, St. Andrews dan Anglesey.

Baca juga: Cara Kate Middleton Hormati Putri Diana dan Ratu Elizabeth di Foto Ultah ke-40

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.