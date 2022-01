5 Tips Perawatan Kulit Lily Collins Tak Lupa Pakai Tabir Surya

TEMPO.CO, Jakarta - Lily Collins semakin ternkenal berkat karakter Emily in Paris karena selera fashion-nya. Dia menjadi ikon kecantikan dari kontrak besar dengan Lancome sejak 2013, hingga gaya rambut karpet merah dan riasan wajahnya yang mengesankan selama bertahun-tahu.

Perannya sebagai gadis Prancis sangat cocok dengan filosofi perawatan kulit dan kosmetik pribadinya. “Satu hal yang saya suka dari je ne sais quoi vibe tanpa makeup adalah kulit yang segar dan bersih,” kata aktris itu kepada Vogue. "Saya selalu mengatakan, 'semakin sedikit yang Anda miliki di wajah Anda, semakin sedikit yang salah sepanjang hari.'"

Jika, seperti Lily, Anda ingin melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit dalam hal perawatan kulit dan rutinitas rias Anda sendiri, ikuti beberapa tips yang dia bagikan berikut ini seperti dilansir dari laman Women's Health.

Rutinitas kecantikan Lily Collins

1. Rutin pakai tabir surya

Meski lahir dan tinggal di Los Angeles, Anda tidak akan menemukan Lily berjemur di bawah sinar matahari pada hari liburnya tanpa perlindungan yang tepat. Dia tahu kunci anti-penuaan adalah konsistensi dengan tabir surya.

2. Produk perawatan yang bagus

Meskipun dia adalah wajah Lancôme dan tentu saja menggunakan produk perawatan kulit dan kosmetik mereka, Lily juga dapat membeli produk kecantikan murah. Hal ini terutama terjadi ketika menyangkut masalah hidrasi, benar-benar dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Untuk bagian tubuhnya yang lain, dia sama sederhananya. “Jika saya merasa kering, saya juga akan mengoleskan minyak kelapa cair ke tubuh saya,” kata Lily kepada The New York Times. “Saya baru saja mendapatkannya di Whole Foods.”

3. Tak lupa bersihkan makeup sebelum tidur

Entah dia tampil lebih alami, tidak bekerja atau benar-benar tampil glamor untuk acara besar, sang bintang sangat religius tentang mencuci wajahnya di penghujung hari, dan konsistensi itu adalah kunci untuk kulitnya yang bersih. "Jelas, di malam hari, sangat penting untuk melepas riasan Anda," kata Collins kepada blog The New Potato. " Saya harus. Saya tidak bisa pergi tidur dengan apa pun. ” Konon, Collins membuat rutinitas malamnya cukup sederhana secara keseluruhan.

4. Alis khasnya sangat rendah perawatannya

Anda mungkin berpikir ada beberapa pembentuk alis yang terampil di balik lengkungan gaya Audrey Hepburn yang terkenal, tetapi kenyataannya, Collins benar-benar baru lahir dengan itu. Menurut penata riasnya Fiona Stiles, sangat sedikit keributan dan perawatan yang terjadi saat dia menyiapkan alis Lily, bahkan untuk pemotretan majalah besar. “Saya selalu menyikatnya dengan spoolie dan saya sering mengaturnya dengan pomade atau gel alis,” kata Stiles kepada L'Officiel. “Kadang-kadang saya akan [mengisi] sedikit di sini atau di sana, tetapi seperti yang saya katakan, dia hanya memiliki alis yang luar biasa.”

Lily sendiri memberi tahu Vogue hal serupa, mengatakan bahwa dia menyisir rambut alis ke atas dan ke atas dan menyelesaikan tampilan dengan menggesekkan sedikit highlighter pada tulang alis.

5. Berani mengambil risiko untuk gaya rambutnya

Menurut penata rambutnya Gregory Russell, yang pertama kali bekerja dengan Lily untuk Met Gala 2013, rambut adalah salah satu tempat di mana kliennya suka mengambil risiko. “Lily sangat terbuka terhadap visi dan inspirasi kami; dia sangat kolaboratif,” kata Russell kepada Byrdie. “Apa lagi yang bisa kamu minta? Dia menakjubkan dan dia ingin melihat-lihat - dia seperti inspirasi bagi saya.” Dari simpul atas yang edgy hingga ikal longgar untuk banyak potongan periodenya, Lily Collins pasti tidak pernah menyajikan tampilan rambut yang sama persis dua kali, dan kesediaan untuk bereksperimen adalah cara terbaik untuk mengasah penampilan terbaiknya.

Baca juga: Aktris Emily In Paris Lily Collins Merasa Lebih Tua setelah Menikah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.