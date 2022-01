Son Naeun Apink Tampil Elegan dengan Gaun Hitam Jelang Penayangan Ghost Doctor

TEMPO.CO, Jakarta - Son Naeun Apink menghadiri jumpa pers jelang pemutaran perdana drama Korea terbaru Ghost Doctor, di Korea Selatan, Senin 3 Januari 2022. Personel grup K-Pop Apink itu tampil elegan mengenakan gaun midi hitam.

Menurut keterangan Instagram, stylist-nya, Lee Yoon Kyung, Son Naeun mengenakan gaun hitam dari koleksi Alia. Gaun hitam tanpa lengan itu berpotongan A-line di bagian bawah, serta memiliki aksen renda hitam di bagian leher dan bawah. Dia melengkapi penampilan Son Naeun dengan heels pump berujung runcing berwarna senada dengan gaunnya, serta anting dari koleksi Bucellati.

Rambut panjangnya dibiarkan tergerai dan ditata bergelombang. Sedangkan makeup-nya terlihat flawless dengan sentuhan eyeshadow dan tulang pipi bernuansa beige keemasan.

Di laman Instagram-nya, Son Naeun Apink membagikan beberapa foto dari jumpa pers. “Profesor Go Seung Tak dan Oh Soo Jung,” tulisnya dalam keterangan unggahan fotonya bersama Kim Bum.

“Ghost Doctor” adalah drama medis fantasi tentang dua dokter yang sangat berbeda dalam hal latar belakang, keterampilan, dan kepribadian mereka, tetapi pada akhirnya menggabungkan tubuh dan jiwa. Rain berperan sebagai ahli bedah toraks jenius Cha Young Min, sementara Kim Bum berperan sebagai dokter resident Go Seung Tak.

Melansir laman Soompi, Son Naeun Apink berperan sebagai Oh Soo Jung, dokter magang yang bertugas di ruang gawat darurat, yang percaya pada fenomena supranatural dan keajaiban meskipun belajar kedokteran. Dia adalah karakter berani yang bercita-cita menjadi dokter seperti mendiang kakeknya, meskipun ditentang oleh ibunya. Ibunya percaya bahwa karena Oh Soo Jung adalah anak yang lemah, dia tidak boleh memasuki bidang medis.

Dalam beberapa foto yang dirilis, karakter Son Naeun Apink, Oh Soo Jung mengenakan has dokter, dan rambutnya dikuncir kuda. Dalam satu foto, dia terlihat tenang dan percaya diri, dan dia memancarkan aura yang tak tertandingi. Foto lain menggambarkan pesonanya yang cantik dan ramah. Fans dapat menantikan bagaimana Son Naeun akan menggambarkan sifat ceria dan ceria Oh Soo Jung.

Penasaran seperti apa acting Son Naeun Apink, Rain dan Kim Bum, drama Ghost Doctor dapat disaksikan melalui Viu, mulai Selasa 4 Januari 2022, setiap Selasa dan Rabu.

