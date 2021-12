Ellie Goulding Tampil Anggun dalam Balutan Gaun Putih di Konser Natal Kerajaan

TEMPO.CO, Jakarta - Ellie Goulding mendapat perlakuan kerajaan Natal ini. Penyanyi Inggris berusia 34 tahun itu tampak anggun dalam balutan gaun satin putih dengan jubah bulu selama penampilannya di konser Royal Carols Together At Christmas.

Tayangan khusus TV, yang difilmkan di Westminster Abbey dan mengudara pada Malam Natal, termasuk penampilan Goulding yang menjadi pusat perhatian. Melansir laman Page Six, dia mengenakan Sabina Bilenko Couture. Gaun itu menampilkan lengan tipis dengan hiasan kristal perak, yang tersebar di seluruh korset gaun. Ia melengkapi penampilannya dengan jubah berpotongan bulu yang menampilkan detail bahu terstruktur dan tampilan dramatis. Rambut pirang cerahnya ditata dalam gelombang longgar, dan dia dilengkapi dengan cincin perak halus.

“Merasa terhormat bisa tampil untuk Duke & Duchess, salah satu lagu favorit saya untuk Natal. Dan untuk orang-orang luar biasa yang mendukung komunitas mereka selama masa yang sangat sulit,” tulis pelantun “Lights” itu di Instagram. "Selamat kepada Duchess karena menyusun malam yang istimewa dan mengharukan di Westminster Abbey, saya sangat senang menjadi bagian dari itu Ada perasaan hangat dan kebersamaan yang luar biasa."

Ellie Goulding tampil memukau dalam balutan gaun putih di acara spesial Royal Carols Together At Christmas. Instagram.com/@elliegoulding

Sementara, Duchess of Cambridge Kate Middleton, yang menjadi pembawa acara, juga memanjakan penonton dengan pertunjukan piano khusus. Dia mengenakan gaun merah lengan panjang, dan tampil bersama Tom Walker memainkan single Natalnya "For They Who Can't Be Here."

Walker mengatakan lagu itu ditulis untuk "siapa pun yang mengangkat gelas di sekitar meja untuk mengingat mereka yang tidak bisa bersama kita" karena jutaan orang akan menghabiskan Natal terpisah dari orang yang mereka cintai di tengah pandemi COVID-19.

Selain penampilan Kate Middleton dan Ellie Goulding, siaran itu juga menampilkan Pangeran William, yang memberikan bacaan, bersama dengan aktor "Harry Potter" Tom Felton.

